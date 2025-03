Примирие и мир в Украйна: Спирачките пред Путин и ходовете му - спекулации (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин най-вероятно ще се съгласи на 30-дневно примирие, но не изцяло по договорените между САЩ и Украйна условия, а с допълнителни условия, които Господарят на Кремъл ще постави. Това пише американската агенция Bloomberg и то на база един източник, с което тотално противоречи на по-ранен материал на Reuters, казващ точно обратното. Друга версия според Bloomberg – Путин ще пробва да протака: Reuters: Путин няма да приеме примирието, на което Украйна се съгласи

Дилеми пред Путин

Какво би поискал издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски "държавник"? Спиране на оръжейните доставки отвън за Украйна, но и искане за обезателно по-дългосрочно споразумение за решаване на "първопричините" за избухване на войната от гледната точка на Путин – така той описва предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии.

"Путин няма да каже твърдо да или твърдо не. Дори и във фантастичен сценарий, при който той се съгласява на примирие, това ще стане при много твърди условия и примирието ще е временно“, убедена е Татяна Становая, изследовател в евразийския център на Фондацията "Карнеги".

Същевременно Володимир Зеленски беше категоричен за твърда червена линия на Украйна – никакво признаване на окупирани от Русия украински земи:

"We are fighting for our independence. Therefore, we will not recognize any territories occupied by Russia." - Zelenskyy. pic.twitter.com/K5bW4Az2MQ — WarTranslated (@wartranslated) March 12, 2025

Американски натиск към Путин

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече се обърна към Москва и я призова да приеме 30-дневното примирие. Рубио обясни, че имало различни подходи как да се осигури сдържане на прекратяването на огъня и по този въпрос ще има разговори с Кремъл. От Киев украинският президент Володимир Зеленски каза, че трябва техническа подкрепа за контрола на примирието, но и ловко пренасочи като отговорност към САЩ: Зеленски обяви на пресконференция резултатите от срещата в Джеда (ВИДЕО)

"Искаме да подсигурим дългосрочната сигурност на Украйна. Какъв е смисълът да положим толкова усилия за примирие и да стигнем до успешен край на преговори за мир, ако войната пак избухне след 6, 4, 3 години? Това не е опция", коментира той, цитиран от Sky News.

Американският президент Доналд Тръмп също коментира - изпратихме хора в Русия за преговори, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс добави, че оставало само руснаците да бъдат убедени:

"The Ukrainians have agreed to a ceasefire, and now we will see if we can persuade the Russians to agree to a ceasefire as well." - J.D. Vance. pic.twitter.com/J6CmxPq6Sj — WarTranslated (@wartranslated) March 12, 2025

Спекулации за мир

Украинският журналист Дмитро Гордон публикува интервю с руския политолог, историк и преподавател по международни отношения в Московския държавен университет Валерий Соловей. Соловей напуска университета заради несъгласие с политиката на Путин и е обявен за чуждестранен агент. Сега той развива следната теза – всичко зависи от САЩ. Защо от САЩ – защото руската икономика се приближава към катастрофа и то след 3-4 месеца, ако западните санкции не бъдат свалени. "Никаква алтернативна стратегия няма Кремъл за икономиката - Кремъл просто се надява американците да притиснат украинците да подпишат примирие", каза преподавателят и уточни, че дори свалянето на санцките няма да помогне веднага на руската икономика, но ще даде "положителна перспектива". Затова американците са натиснали за следния вариант за бъдещ мир – Украйна се изтегля от Курска област, а Русия се маха от Запорожка и Херсонска област, където и без това окупира далеч по-малко територии, отколкото в Донецка и особено Луганска област. Соловей каза и как ще се случи това - в бъдещото споразумение за мир ще бъде описано така: Украйна да признае за руски Крим и "части от Донбас", по-замъглено, с което ръцете на Путин да действа и да се оправдава пред руските ултранационалисти. Примирието пък е документ, който ще служи като рамка, за да се утвърди процесът. Още една причина Путин да се съгласи - да остане сухопътен руски коридор от Крим до Ростовска област, през международно признати досега украински земи - този коридор да бъде международно признат за руска територия. Отдавна е договорено принципно, но действията на Зеленски на 28 февруари в Овалния кабинет нажежиха обстановката, смята Соловей, който прогнозира и отговор от страна на Кремъл на украинската атака с дронове в Москва и Подмосковието, която обаче той омаловажи: "Москва е огромен град". Соловей е убеден и, че вече дори са договорени бъдещите миротворци: Буря от дронове в Русия: Взрив след взрив в предградията на Москва и други руски области (ВИДЕО)

Соловей е убеден и, че ще има лична среща между Тръмп и Путин, на която сделката за Украйна ще бъде подпечатана и те ще си стиснат ръцете - подготовката за тази вечер тече от известно време, по думите му. Американско влияние чрез руския газ по "Северен поток 2" също е в сделката, според Соловей - газът ще влиза в Европа под "американски флаг", твърди той.

Изтегляне на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от Курска област може да е сериозно условие за действащо примирие на Русия, смята и експертът по международни отношения Станислав Желиховски:

During talks with the US, Russia may have demanded Ukrainian forces to withdraw their forces from the Kursk region, claims international relations expert Stanislav Zhelihovskyi.



Ukrainian forces seem to have left the majority of the Kursk region in the last 24-48 hours.… pic.twitter.com/yiXFLvfEp4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2025