CNN показа за пръв път нов модел украински морски дрон (ВИДЕО)

Специален репортаж за този вид дрон направи CNN. Те са дистанционно управляеми и са сериозно предизвикателство за Руския черноморски флот. Машините са лесни за управляване, се казва в репортажа на американската телевизия. Дизайнът е изцяло украински.

Досега дронът не е показван публично.

CNN shot a report about a new Ukrainian maritime drone. Journalists claim that it can carry 300 kg of explosives and hit targets at a distance of 800 kilometers. pic.twitter.com/m2iOHyoNUx