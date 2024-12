Да свириш на пиано в разрушения си от руснаците дом след гибелта на близки: Сърцераздирателно ВИДЕО от Украйна

Млада жена от град Тернопил в Западна Украйна разпространи в социалните мрежи разтърсващо видео с изпълнение на пиано в изгорелия си напълно семеен дом след руска атака.

На 2 декември в дома й се врязва руски дрон. Бащата на Алина Ременец - Виталий загива при атаката, майка й Ивана закрива с тялото си по-малката й сестра Вероника и получава тежки изгаряния. Самата Алина по това време е навън и оцелява.

Още: Бащата се спасил докато приготвял закуската: Още за руската атака, убила 3 деца

Кметът на Тернопил Серхий Надал потвърди в Telegram, че жилището на семейство Ременец е напълно разрушено.

"Тази малка героиня е символ на несломимостта на украинския народ. Въпреки ужасните изпитания животът продължава. А звуците на пианото сред руините са химн на победата на човечността над жестокостта", написа той.

💔 The video shows Alina Remenets from Ternopil playing the piano amidst the ruins of her apartment, where her father, Vitaliy, was killed on December 2 in a Russian drone attack



Her mother, Ivanna, shielded her 11-year-old sister, Veronika, with her body but suffered severe… pic.twitter.com/Zhppt4qYJV