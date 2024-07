Данни: Русия се готви да отстъпва от Крим, погром за две големи руски танкови атаки (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия почна масово да прехвърля военна техника по-близо до Кримския (Керченския) мост. Това твърди украинското партизанско движение "Атеш", позовавайки се на данни от свои източници.

"Можем да заключим, че руснаците активно предислоцират от западната част на Крим оцелелите съоръжения за противовъздушна отбрана (ПВО), авиация, радиолокационни станции и т.н. Складовете за горива вече са празни и дори за местното население е практически невъзможно да се снабди с гориво. Складовете на руската армия се преместват на изток и се намират близо до Керченския мост. И сега на руснаците им липсват достатъчно на брой системи за противовъздушна отбрана - следователно те са в състояние да покрият с ПВО само една област на полуострова. Започва най-вълнуващата фаза, последвана от още един "жест на добра воля", гласи съобщението на "Атеш".

През последните месеци Украйна много интензивно нанася удари по военни обекти в Крим, като използва и западно оръжие за целта, не само дронове – няма забрана от нито един западен съюзник на Украйна да употребява негово оръжие за удари по руски цели в Крим, тъй като Крим е международно призната украинска територия (с Меморандума от Будапеща от 1994 година, подписан и от Русия): Безсънна нощ за Крим: Удар и голям пожар в близост до руско военно летище (ВИДЕО)

Оценката на „Атеш“ идва на фона на две големи руски атаки с бронирана техника в Кураховското направление, района на запад от Новомихайловка. За първата Actualno.com писа във вчерашния си обзор – но след нея е последвала още една, макар и доста по-малка по мащаб. Руснаците са използвали 3 танка и 13 бронирани превозни средства при този опит, като 79-та бригада на украинската армия им е отвърнала подобаващо – украинският обстрел е унищожил 1 танк, 1 БТР и 1 бронирана машина на пехотата. По украинска оценка са убити 23 руски войници и са ранени още 29 – ВИДЕО, 18+ (да не се гледа от хора със слаби нерви). А актуалната сводка на украинския генщаб сочи 19 руски пехотни атаки в Кураховското направление на 25 юли, т.е. двойно по-малко на дневна база. Въпреки това, направлението е второто най-горещо за деня: Путин срещу Зеленски: Политиките им за Украйна. Русия бяга и от Азовско море (ОБЗОР – ВИДЕО)

Руското военно командване явно е искало бързо да напредне по път Т05-24 към Константиновка, за да отрежат логистиката от изток за Угледар. Т.нар. Угледарски перваз е считан за основна цел на руснаците в това направление на фронта – защото той може да бъде използван от украинците при бъдеща контраофанзива към Мелитопол и Мариупол. Неколкократно украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обясни за това, припомнете си най-актуалната му оценка: Куп предупреждения: Украйна ще допусне ключов пробив на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО). Новият анализ на Машовец е красноречив: "Разбира се, артилерията, мините, противотанковите системи и всички видове тактически дронове свършиха работата си". И добавя, че такива атаки може да имат успех само при следните условия – първо, артилерията и щурмовата авиация са унищожили в голяма степен гаубиците, ракетните системи и т.н. оръжия на противника в позицията, която ще се атакува; второ – ако защитаващите позицията не са на ниво да се противопоставят и под други причини. "Следователно онези от орките, които оцеляха от камикадзе-атаката, могат да зададат на командването си риторичен въпрос – защо", завършва Машовец. А мониторинговият екип Frontelligence Insight вече съобщи, че руснаците прехвърлят от резервите си стари танкове Т-55 и Т-62 към фронта, но тези резерви най-вероятно ще влязат в бой тепърва. Това изглежда е още едно потвърждение, че руският военнопромишлен комплекс не може да компенсира големите загуби на руска бронирана техника в Украйна с ново производство и трябва да се залага на резерви от съветско време. Frontelligence Insight публикува и документи, според които има недостиг на резервни части и за по-старите танкове – специално за тези, които са с повреди от боевете в Украйна и се разглобяват по нови танкове Т-80 за части: всичко това е отчетено със съответните препратки в библиографията на дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Today ends with a boom. Good night, sleep well. See you tomorrow! pic.twitter.com/7lM6LadjIz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2024

Междувременно, западните оръжия за Украйна продължават да идват. Полша ще предостави 45-ти пакет военна помощ за източната си съседка – в него са включени главно боеприпаси и амуниции, каза украинският посланик в Чехия (той е бивш посланик в Полша) Васил Зварич, предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Испания ще прехвърли на Украйна допълнителна батарея от зенитно-ракетната система "Хоук". Доставката на системата е планирана за септември тази година. За капак – след счетоводен одит САЩ разполагат с още 2 млрд. долара, които ще бъдат използвани за военна помощ за Украйна. Такъв допълнителен ресурс се намира не за пръв път – причината да се случва е, че се прави преизчисление колко струва закупуване на ново оръжие спрямо оценките при размени с еквивалентно като вид старо. В този случай – има пример със закупуването на военни камиони.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете по целия фронт в Украйна остава много висока и почти без промяна. За денонощието на 25 юли е имало 147 бойни сблъсъка по линията на целия фронт, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Това е само 2 сблъсъка по-малко на дневна база.

(КАРТА) Най-горещо си остава Покровското направление – цели 43 руски пехотни атаки там. Добрата новина за украинците е, че техните части южно от Лозоватско, в посока село Прогрес, са успели да избегнат обкръжаване. За опасността от такова развитие на нещата Actualno.com писа в обзора си от 24 юли сутринта. Факт е обаче, че руското настъпление в района Прогрес продължава, съгласно обзора на Deep State – руснаците завзеха още Евгениевка и село Вовчо, на практика контролират и Новоселовка Перша. Руската армия продължава да се бие в Новоселовка Перша, предупреждава популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук в дневния си обзор – явен знак, че не всичко е напълно приключило. Въпреки това, украинците успяват да нанасят удари с дронове по руските позиции в коксовия завод до Авдеевка – освен това, руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов предупреждава в своя дневен обзор, че при Карловка (най-южната точка на боеве в Покровското направление) руснаците срещат много сериозни трудности:

Strikes on Russian positions inside the Avdiivka Coke Plant. Work by the Tivaz artillery crew. pic.twitter.com/ZoF8hye0fS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2024

По останалите направления на фронта няма някакви значителни изменения – в Краматорското направление, т.е. при Часов Яр не се случва нищо като промени на позиции, в Харковска област боевете си остават жестоки както във Вовчанск и североизточния фланг при село Тихо, така и при Глубоко.

In Kharkiv region, Ukrainian fighters from the 3rd Assault Brigade struck a building filled with Russian ammunition using FPV drones, causing a massive detonation. They also hit several antennas, including the "Incubator" complex. pic.twitter.com/k9U3oEot8q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2024

Извън пехотните, танковите, въздушните и дори морските боеве във войната, не спират и тези по река Днепър - при село Кринки и по цялата делта на реката:

Russian attempts to land on a Kherson island were thwarted by attacks on their boats. pic.twitter.com/PaSuwcibKJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 25, 2024

Съгласно официална справка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 22 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, като изстрелванията са станали от нос Чауда, Крим, както и от Курска област. Свалени са 20. Руснаците са нанесли и удар с балистична ракета "Искандер-М", която не е свалена.

Междувременно, политическият анализатор на германския таблоид „Билд“ Юлиян Рьопке публикува две видеа от руски източници, показващи удар на балистична ракета „Искандер“ в танков завод в Харков. Видно от кадрите, там се поправят танкове. В сводката на украинския генщаб за 25 юли прави впечатление, че руснаците са извършили 90 въздушни удара, при които са хвърлили 151 авиационни бомби. Това е с 20 бомби повече, отколкото общо през предишните 2 денонощия и подсказва, че украинските удари по руските военни летища в Морозовск и Ахтубинск явно не са се отразили за дълго на руската авиация – данните от сателитни снимки показаха, че украинците са поразили складове за гориво и масла на двете места т.е. изглежда Русия бързо е намерила откъде да достави гориво за военните си самолети:

Same attack from different angle. Active repair work at two tanks visible. pic.twitter.com/LOEn85scd8 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 25, 2024

Не си руснак – все по-зле да си в Русия

В руския парламент вече е внесен законопроект от руския депутат Михаил Матвеев, с който се ограничават сериозно възможностите на организации на етнически малцинства да се занимават с политика. Законопроектът урежда какво могат да правят те – главно, да се занимават с култура и то така, че да съвместяват и сближават своите културни традиции с руските. А Руският следствен комитет вече предложи да се създаде база за регистрация на мигранти и чужди граждани, идващи в Русия и пътна карта, показваща в кои индустрии и предприятия зависимостта на Руската федерация от труда на мигрантите е най-голяма, за да се вземат мерки това да се прекрати.