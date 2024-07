Украйна изпитва сериозни затруднения срещу продължавата да натиска бясно руска армия – специално в Покровското направление. Това направление е най-горещото, с най-интензивни боеве от октомври, 2023 година насам, като изключим някои дни от времето на руската офанзива в Харковска област, започнала на 10 май, 2024 година.

(КАРТА) Критично тежка е ситуацията в Покровското направление, аламира известният украински журналист Юрий Бутусов в публикация в личния си профил във Facebook: Украински журналист, критикуващ Зеленски и военното командване, бяга от мобилизация. По думите му, за седмица руснаците са напреднали с 6 километра към линията Мирноград – Покровск и са на само 14 километра от Мирноград. Ако руската армия влезе в Мирноград, ще има отлична отправна точка за атака на самия Покровск, предупреждава Бутусов. И напомня, че Покровск е последната украинска крепост преди руските сили да стигнат на границата на Днепропетровска област.

Бутусов посочва какви са проблемите по негова информация – най-вече лошо управление на украинските военни части в това направление. "Руското командване атакува на първо място онези бригади, които имат най-слабо управление, организация и координация", заявява създателят на "Цензор.нет". И добавя, че има липса на подготвени фортификационни позиции, което не позволява на украинската армия ефективно да спре руската на нито едно място в Покровското направление. Бутусов конкретно дава пример – най-често руската пехота, в малки щурмови групи, напредва по жп линии, дава огромни жертви, обаче не може да бъде спряна заради липсата на укрепления. Критичен проблем е липсата на единично компетентно управление на всички части, опериращи с дронове и системи за електронно заглушаване, добавя той. Бутусов признава и, че главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски и украинският генщаб не стоят със скръстени ръце, обаче изглежда реакцията е закъсняла, въпреки че руските планове отдавна са били очевидни. "Ситуацията изисква фокусиране в посока поне една бригада с качествен щаб, който може да подобри контрола на битката на различни части в района на пробив и подкрепата на резервните бригади, които задържат фланговете на пробив на врага при Мирноград", обобщава журналистът и пита защо командването на украинските сухопътни сили държи в резерв десетки командири с боен опит за сметка на неопитни ръководители: Тръмп като спасител на Украйна: Планът на Борис Джонсън и силата на армията (ОБЗОР – ВИДЕО)

Позицията на Бутусов се споделя и от популярния украински телеграм канал Deep State. Каналът пусна специална публикация, в която предупреждава, че има опасност опитни части на 47-ма механизирана бригада да бъдат обкръжени в района на селата Лозоватско и Прогрес (КАРТА). Deep State твърди, че бърз руски успех при Лозоватско има, защото една от пехотните бригади напуснала "хаотично" позиции в периода 20-21 юли и сега 47-ма бригада не може да компенсира. Бойци от 31-ва бригада предупреждават местното командване какво може да се случи – обкръжение, но засега командването на бригадата не ги изтегляло. "Ръководството на ротите практически отсъства, защото командирите им са ранени или убити", добавя Deep State и напомня случая с Авдеевка и базата "Зенит".

Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке напълно подкрепя Deep State и добавя, че според него в Торецкото направление също има подобна опасност от обкръжение на украински части, в районите на селата Ню Йорк и Зализно (КАРТА). Почти 80% от общо 18 руски пехотни атаки за денонощието на 23 юли са станали при Зализно и Пивнично, казват от украинския генщаб. "В момента има заплаха от обкръжаване на украинските части на две места. Всеки път в резултат на комбинация от хаотично изтегляне на определени части, твърде малко възможности за реакция на армията и липса на последващи заповеди за организирано изтегляне на други части", заключва Рьопке, като твърди, че основната жилищна част на Ню Йорк е в руски ръце – на база геолокализирани видеокадри от стрелба с БТР Брадли, като германският журналист не счита, че това прочистване със стрелба на руски позиции е било успешно, без да дава аргументи защо мисли другояче (КАРТА). Той дава пример за некомпетентно командване в украинската армия на по-ниско ниво – видеокадри от обстрел по група украински войници и как те се движат нагъсто, което позволява да бъдат убити и ранени повече от тях. Примерът е от Харковска област – от граничното с Русия село Сотницки Казачок, което към 2001 година има само 26 души население (ГЕОЛОКАЦИЯ):

