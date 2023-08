Данни за десетки убити руснаци от тяхна артилерия: Скъпа бюрокрация (ВИДЕО)

Командир на малка руска част решил да изненада украинските сили в района, като ги атакува с руски войници, облечени в украински униформи. Само че не предупредил никого и руски дрон засякъл групата – тя погрешно била взета за вражеска и обстреляна. Загинали са 32-ма руски войници.

Това обаче не било всичко – руският обстрел разкрил артилерийската им позиция и украинците на свой ред я обстреляли. При този обстрел са загинали 19 руски войници. Всичко това се твърди в разказ на руския телеграм канал "Кремлевская табакерка", който се позовава на свои източници в руския генщаб. Виновният командир, който не е координирал операцията, е дезертирал и се издирва.

Руският телеграм канал твърди и, че случаят се укрива, а той изплува на фона на друг скандал, доколкото може да се говори такъв, когато темата е "Русия и демокрация". Говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков влезе в пререкания с The New York Times. Причината – негово изказване пред американската медия, което било уж интерпетирано неправилно. Песков каза, че изборите в Русия са излишна скъпоструваща бюрокрация, тъй като ако Путин се кандидатира (официално още не го е направил), имал толкова голяма обществена подкрепа, че ще бъде избран с поне 90% подкрепа. Говорителят на Кремъл спори какво е казал относно демокрацията и бюрокрацията – било лично негово мнение, не официална позиция на Кремъл. Двете събития поразително се свързват и показват наложен стандарт на живот в Руската федерация.

Отделно, по отношение на Украйна Песков заяви, че Русия "просто искала да контролира земята", която сега е руска по руската конституция. Става въпрос за четирите украински области – Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, като нито една не е изцяло окупирана от руската армия – общо 16 000 квадратни километра от всички тези области са под украински контрол към днешна дата: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Развитие на военните действия в Украйна

Голямата новина от вчера бяха успешните украински атаки срещу два ключови моста в окупираните от руснаците украински земи. Мостовете касят движението от Кримския полуостров към Украйна. Атаките принудиха руските окупационни власти да пренасочат трафика през магистрали М-17 (Армянск – Олешки) и Т2202 (Армянск – Нова Каховка). Всичко това е предпоставка за сериозни забавяния и задръствания, а отделно украинската артилерия покрива участъци от посочените пътища, което ще накара руските военни конвои да минават по черни пътища, специално при Чаплянка – още проблеми и въпросителни. А руският телеграм канал "Сива зона", свързван с ЧВК Вагнер, вече коментира, че тази украинска тактика на удари по важни логистични линии в тила на руснаците напомня за тактиката, довела до освобождаването на Херсон миналата есен: Нови украински атаки срещу мостове в окупираните от Русия територии (СНИМКИ и ВИДЕО)

Потвърден украински напредък в Запорожка област и на границата с Донецка област през изминалите 24 часа няма. Руски телеграм канали обаче биха тревога за подновен украински натиск при Урожайно, включително преминаване през река Мокри Яли, която дели селото от Старомайорско. Двете села са почти едно до друго, на 9-10 километра южно от Велика Новоселка, по направлението към Бердянск. Александър Ходаковски, командващият отряда "Восток" - част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република), призна за натиска и че имало форсиране на малката река, но обяви, че украинците не са успели да установят добри позиции и че 2-3 техни танка били спрени с дронове "Ланцет". При Работино (10-12 километра южно от Орехов, направлението към Токмак и Мелитопол), също няма нищо съществено за отбелязване освен твърдения в руското телеграм пространство, че украинците пробили и стигнали до руска защитна позиция чак на 18 километра южно от Орехов, но били впоследствие отблъснати. Украинският генщаб пък съобщава за отбита руска атака, която е целяла да върне загубени позиции.

The 38th Marine Brigade which was recently formed seems to be stepping up alongside the 36th Marine Brigade in the Velyka Novosilka axis. In this footage they are seen hitting Russian positions inside treelines west of Shevchenko.



📍47.74171883846402, 37.10153169612486 pic.twitter.com/9SXjaOk0s8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2023

При Бахмут също няма промени, като в руското военно телеграм пространство се обсъжда следното – артилерийският огън от двете страни е толкова интензивен, че възпира успешните пехотни действия.

New combat footage of the 3rd separate assault brigade (1st assault battallion) that retook positions around Bakhmut.



"While the enemy was firing in the nearby forest strip, the fighters advanced in small groups and entrenched themselves in Russian dugouts." pic.twitter.com/RghfNXLz6R — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2023

В интервю за bTV разузнавач номер 1 на Украйна Кирило Буданов коментира, че му се струва, че при Бахмут украинският напредък е най-видим и бърз, но той изрично подчерта, че не се наема да прави детайлен анализ. "Няма да крия, че е трудно. Времето ще покаже", подчерта Буданов, който коментира и, че не може светът да е заложник на Русия относно зърнената сделка.

Chief of the Defence Intelligence of Ukraine Kyrylo Budanov spoke to Bulgarian television.



"The whole world cannot be held hostage to the actions of one terrorist country. Therefore we are doing everything necessary to resume grain exports across the Black Sea and will resume… pic.twitter.com/gsF2dtx2e2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2023

В Донецка област, при Горловка, беше взривен пореден руски оръжеен склад - след точен удар с граната, хвърлена от украински дрон:

The 56th Motorized Brigade found and targeted a Russian ammunition site near Hryhorivka, east of Bakhmut. Accuracy 🎯 pic.twitter.com/KtxqoT2DZF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2023

В направленията към Купянск, Сватово и Кремена също няма нищо съществено за отбелязване през последните 24 часа. Основният разговор е за Новоселовка, на 14 километра северозападно от Сватово – руската версия за ситуацията там е, че сега имало свирепи боеве за височините южно от селото.

ОЩЕ: Обзор за войната в Украйна: Тактически украински операции (ВИДЕО)