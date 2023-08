Нови украински атаки срещу мостове в окупираните от Русия територии (СНИМКИ и ВИДЕО)

В Twitter канала на Nexta се появиха и снимки от обстрелите. На тях се вижда, че единият от мостовете е изцяло разрушен, а другият е с огромни следи от атаките. Снимки има не само там - такива публикува и Владимир Салдо, назначеният от руснаците управител на окупираната част на Херсонска област. Именно Салдо твърди, че по моста, свързващ Геническ с Арабатската коса, били изстреляни 12 ракети, като 9 са свалени с ПВО. Поразен е и газопровод, което оставя без газ 20 000 жители. Забавното е, че според Салдо мостът нямал важно военно значение.

The bridge over the Henichesk Strait connecting Henichesk with the Arabat Spit and the Chonhar bridge over the Syvash Bay between Crimea and the Kherson region came under fire, the occupation authorities said. pic.twitter.com/Je1YRjFHZN