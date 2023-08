Обзор за войната в Украйна: Тактически украински операции (ВИДЕО)

Какви са конкретните промени, които Actualno.com вече описа: Войната в Украйна: Данни за украински успехи и руска победа (ВИДЕО). Извън тях, ето какво ново се случи:

Общ поглед към фронта в Украйна

(КАРТА) В Запорожието и на границата със западната част на Донецка област има украински напредък. Украинците приближават Върбово, което се намира на запад-северозапад от Работино (направлението Орехов – Токмак – Мелитопол), а зам.-украинският министър Анна Маляр твърди, че има пробив в първата защитна линия на руснаците. Редица руски военни телеграм канали също говорят, че украинците не се отказват и настъпват в района на Работино (10-12 километра южно от Орехов) – пример е каналът "Операция Z", ТУК!

UA affiliated channel immaterium shares footage of Ukrainian artillery firing both regular and cluster shells on Russian positions. Reported as the area west of Verbove, Zaporizhzia region.



📍47.44718099405353, 35.9374879555906 pic.twitter.com/WLq7urHCYx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

Руските съобщения за украинските атаки в Запорожието доста често гласят, че става въпрос за малки украински групи, до размер на рота. Това подсказва, че украинците вероятно подготвят почвата за бъдеща по-мащабна атака с бронирана техника – предвид огромните руски минни полета е ясно, че първо трябва да бъдат осигурени проходи за такова настъпление. Полският генерал Роман Полко, който коментира украинската контраофанзива пред полското издание PAP, също каза следното – говорим за тактически операции, не за мащабна контраофанзива на голям фронт. Генерал Полко също изрази мнение относно възможната загуба на част от територията от Украйна: "Най-лошото нещо, което Западът може да направи, е да принуди Киев да направи компромис, който ще бъде, че Украйна ще загуби част от своите територии. Тогава това би означавало отлагане на конфликта с 5-10 години, защото Русия, която няма да бъде победена в резултат на това, ще има териториални придобивки и мотивация да атакува отново в бъдеще. Това не може да бъде допуснато."

The Ukrainian Volunteer Army (UDA) together with the 47th mechanized brigade hunted down Russians and their scoobydoo vans on the entrance of Robotyne. pic.twitter.com/zWFvR6EYQu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

Същевременно, в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично има коментар, че в последно време (говори се за седмици) украинските офанзивни операции по фланговете на Бахмут са се забавили. Причината – към града са изпратени допълнителни руски подкрепления, главно от части на руските ВВС (елементи от 98-ми полк, 11-та бригада, 106-та дивизия, 31-ва бригада (на южния фланг на Бахмут) – всичките на руските ВВС, дори 364-та бригада на "Спецназ"). Всички тези подкрепления иначе биха могли да бъдат използвани в направлението към Купянск, където руснаците определено са много активни и натискат в последно време. Отделно, има силни руски бомбардировки и артилерийски огън – коментари за това от украински военни излязоха в The Wall Street Journal.

При Авдеевка изглежда има лек руски напредък що се отнася до Красногоровка, на 22 километра югозападно от самата Авдеевка:

Russian troops attacking a Ukrainian trenchline near Krasnohorivka. In recent weeks, the AFU managed to gain control over more area close to Petrovs'kyi district of Donetsk.



📍47.981977420906944, 37.544431632562834 pic.twitter.com/GbmCxE1e6b — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

Извън вече посоченото по-горе развитие на нещата при Новоселовка, има данни за неуспешна руска атака при Кармазиновка (13 километра югозападно от Сватово), на западния бряг на река Жребец. Изрично има руско твърдение, че няма достатъчно противотанкови оръжия. За този район има руски твърдения в Телеграм, че е направена украинска контраатака, както и че такива има при Надя (15 километра източно от Сватово) и Новоегоровка (16 километра югозападно от Сватово).

The guys fighting near Kupyansk experience difficult situations. Russia is attacking 24/7 with quite a significant force. Despite that, their equipment is being burned one by one. Just like in the footage they sent me of this Russian T-72 tank that went up in flames🔥 pic.twitter.com/8b9WJ48GPG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

The 3rd separate tank brigade released footage of artillery work in the Kupyansk direction near Lyman Pershyi. The fighting in this area has increased a lot lately. pic.twitter.com/6FH48GJrx6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2023

При Кремена има геолокализирани данни за украински напредък – става въпрос за Верхнокамянско, на 18 километра южно от Кремена. Говорителят на руското военно министерство Александър Савчук заяви, че са отблъснати украински атаки в горския резерват "Серебрянка", при Торско (15 километра западно от Кремена) и при Билохоровка (34 километра южно от Кремена).

Снощи имаше съобщения за взривове при Тула и Калуга. Информацията е, че те се дължат на работата на ПВО.

