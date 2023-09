Дим над Кримския мост, ударени ли са руски военни обекти в Мелитопол? (ВИДЕО)

Снимки от района на Кримския мост показват пушек, издигащ се над него. Местният „Телеграм“ канал „Кримский ветер“ съобщи, че мостът е бил затворен за движение в продължение на около час и половина. Това се случва за пореден път.

Още: "Тази война започна на Крим и ще свърши на Крим". Защо битката за полуострова е най-ключовия етап на войната в Украйна

Smoke was noticed in the area of the #CrimeanBridge pic.twitter.com/2K4mUtECPC