Русия предприема мерки за оказване на помощ на иранския народ на фона на ескалацията в Близкия изток, заяви днес руският диктатор Владимир Путин на среща с иранския външен министър Абас Арагчи в Кремъл. "Напълно непровокираната агресия срещу Иран няма никакво основание и оправдание. Ние имаме дългогодишни, добри и надеждни отношения с Иран. От наша страна полагаме усилия да помогнем на иранския народ", каза Путин, а речта му бе публикувана на сайта на Кремъл. Руската страна на срещата беше представена също така от министъра на външните работи Сергей Лавров, помощника на президента Юрий Ушаков и заместник-началника на Главно управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация Игор Костюков.

Русия е от правилната страна на историята на фона на атаките на САЩ и Израел срещу Иран, заяви от своя страна Абас Арагчи. "Днес Русия е от правилната страна на историята и международното право", заяви иранският външен министър.

⚡️⚡️Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi met with Putin



According to propaganda sources, the old man has already dropped a gem: "The aggression against Iran has no basis or justification." pic.twitter.com/BTWmLNOQPe