Над 20 подпалени и повредени вагона-цистерни от руски военен влак. Русия срина училище в Одеска област (ВИДЕО)

Не 11 вагона-цистерни, а цели 21 са претърпели щети, след като преди два дни Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) извърши операция срещу руски влак, превозващ гориво през Южна Украйна за окупационната руска армия. Информациятра за пораженията е на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. Иначе данните за 11-те вагона бяха съобщени на 21 юни от Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на Мариупол.

Ударът е станал между селата Левадно и Молочанск, в участъка Молочанск - Светлодолинско. Местоположението - Запорожка област, в района на Мелитопол т.е. на около 40 километра от фронтовата линия. Влакът, пътуващ от окупираната Волноваха към Джанкой, е превозвал 40 вагона цистерни с бензин и дизелово гориво.

Една от цистерните веднага се е запалила при удар с дрон. Спасителите дълго време не са могли да гасят пожара поради продължаващи удари с дронове. Едва на следващия ден един локомотив тръгва към мястото на атаката, за да евакуира останалите 19 вагона-цистерни. Предварителните оценки показват, че до 21 вагона-цистерни с бензин и дизелово гориво са били повредени или унищожени в резултат на атаката. Отделно жп линията е претърпяла значителни щети.

Към вечерта на 22 юни пожарът е потушен, 17 цистерни са евакуирани от мястото на обстрела, твърдят източници на ASTRA. 11 са останали на мястото, друг вагон е дерайлирал, а движението по участъка е спряно.

Междувременно, Русия нанесе удар в Белгород-Днестровски в Одеска област. Разрушено е учебно заведение, под развалините може да има хора, каза началникът на Одеската областна военновременна администрация Олег Кипер. Той визира учители и добави, че става въпрос за балистична ракета. По предварителни данни има двама убити - за щастие в училището, което е лицей, не е имало ученици заради лятната ваканция.

😡Russians destroyed a lyceum in Ukraine’s Odesa region — just yesterday, it hosted a graduation ceremony for 11th graders



There were no children in the building — but staff members were inside. Two people were killed. Some may still be trapped under the rubble.



According to… pic.twitter.com/ymmBPIo12K