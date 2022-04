Дмитро Кулеба благодари на Кирил Петков за кампанията за набиране на средства за Украйна

„Благодаря на министър-председателя на България Кирил Петков, че инициира обществена кампания за набиране на средства за Украйна и ни помогна да укрепим отбранителната си способност. Този ход демонстрира истинската солидарност на България с Украйна. Почувствах го добре, когато бях приет от премиера Петков в София миналата седмица“, пише ръководителят на украинската дипломация в профила си в Twitter.

Grateful to Prime Minister of Bulgaria @KirilPetkov for initiating a public campaign to raise funds for Ukraine and help us strengthen our defenses. This move demonstrates true Bulgarian solidarity with Ukraine. I felt it well when I was received by PM Petkov in Sofia last week.