Русия има тактически успех в Харковска област: Признание на украинския генщаб

Според написаното, за последното денонощие в Харковска област е имало 22 руски пехотни атаки, от които 14 са отблъснати. "Към момента врагът има тактически успех", гласи официалната украинска информация.

"Водят се боеве в направленията Пилно-Лукянци, Пилно-Дълбоко, Пилно-Олийниково, Муром-Бугруватка. Освен това противникът провежда щурмови действия в посоките Стрилеча – Дълбоко, Олийниково – Дълбоко, Олинийкове – Лукянци, Муром – Стариця, Плтеновка – Тихо. Водят се боеве и за граничния град Вовчанск (Волчанск на руски). Врагът е разположил значителни сили за атака над града, до 5 батальона и не го интересуват загубите му", констатира украинският генщаб.

(КАРТА) Русия твърди, че е превзела най-малко девет гранични села в Харковска област. Руски информационни източници вече обявиха, че руските сили влизат във Волчанск - това стори снощи прокремълският телеграм канал Shot. И от украинска страна има неофициално такова твърдение, от украински командир на име Денис Ярославски - но официалната украинска позиция, включително на администрацията във Волчанск, е, че засега боевете се водят в околностите на града. Снощи се появи и видео, показващо руски войници в село Гатище - на около километър североизточно от Волчанск: Загрижен украински командир или предател бие тревога за Харковска област и Волчанск?

Additional confirmation of Russian presence in the border village of Hatyshche, a kilometer away from the outskirts of Vovchansk in the Kharkiv region. pic.twitter.com/c2dIRfaKFe

По последни данни от граничните райони вече са били евакуирани близо 6000 цивилни, съобщи ръководителят на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

"The situation in Vovchansk has worsened, the city is being destroyed, there are not many people left but we are evacuating those that remain," a policeman reports. pic.twitter.com/NPLGzwazrm