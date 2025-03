До 1 трилион евро за отбрана: Германия с първа стъпка към мегаплан за превъоръжаване (ВИДЕО)

Парламентът на Германия одобри плановете на бъдещия канцлер Фридрих Мерц да инжектира до 1 трилион евро в армията и инфраструктурата на страната – ход, който може да съживи най-голямата икономика в Европа и да насърчи усилията на ЕС за превъоръжаване. Решението беше взето на извънредна 4-часова сесия на Бундестага във вторник, като кандидат-канцлерът спечели подкрепата на 513 депутати – стабилно мнозинство от над две трети, необходимо за конституционните промени, предаде Financial Times.

Стремежът на Мерц да разхлаби строгия лимит за заеми в Германия и да сложи край на десетилетията на фискална дисциплина и недостатъчно инвестиране в инфраструктура, ще трябва да бъде подкрепен от горната камара на страната при гласуване в петък. Християндемократът и вероятните му коалиционни партньори социалдемократите (SPD) се стремят да позволят неограничени заеми за разходи за отбрана и да създадат 12-годишен фонд за модернизиране на болници, училища, пътища и енергийни мрежи в размер на 500 милиарда евро.

“This is a war against Europe, not just against Ukraine’s territorial integrity. And even if you (The Left Party) and you (AfD) see it differently, it is also a war against our country, fought every day,” said CDU/CSU leader and likely next German Chancellor Friedrich Merz. pic.twitter.com/ObeMB5q6x1