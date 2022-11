Дойдох да видя с очите си зверствата на Русия: Астронавтът Скот Кели пристигна в Киев (СНИМКИ)

Координаторката на посещението му Ярослава Грес също показа снимки в профила си във Facebook каза допълни, че го е предупредила, че в украинската столица може да няма ток и вода. Кели отвърнал, че подобни неща не могат да го уплашат: "Прекарах една година на космическа станция, където единственият начин да си вземеш душ беше да се избършеш с кърпа", казал й той. И споделил още, че за да продължи да подкрепя Украйна, е редно сам да преживее всичко.

Астронавтът, който е участник в три космически полета и е рекордьор по най-дълъг престой в Космоса, вече е събрал $500 000 в подкрепа на Украйна.

Arrived in Kyiv this morning to see for myself the atrocities committed by Russia and the support necessary for Ukraine. #United24 pic.twitter.com/52Txu13YIG