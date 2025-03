Докато България се снишава, Гърция се готви за Украйна – но при строги условия

Гърция ще се включи в международна мироопазваща мисия в Украйна, съобщи местното издание Kathimerini. Според информацията южната ни съседка ще постави три много важни условия: наличие на официално примирие, липса на разгръщане на сили на руска територия и ясен механизъм за изтегляне в случай на подновяване на военните действия. Премиерът Кириакос Мицотакис е потвърдил това на срещата за сигурност в Париж днес (27 март), където лидерите на "коалицията на желаещите" ще обсъдят гаранции за сигурността на Украйна.

Припомняме, че в края на февруари управляващите у нас приеха декларация, с която се отхвърля възможността България да изпрати войници в Украйна. Решението беше взето със 166 гласа "за", 27 "против" и 11 "въздържал се", въпреки че в действителност никой не е искал от България да участва в каквито и да било сили.

Докато някои европейски страни обсъждаха разполагането на войски в рамките на мисия на ЕС, съпротивата от страна на Русия и държави като Унгария направи този вариант невъзможен. Гърция подкрепя мисия под егидата на ООН, смятайки, че това ще ѝ придаде по-широка международна легитимност. Още: "Сили за подсигуряване": Френско-британски екип отива в Украйна (ВИДЕО)

Ролята на Гърция в мисията остава неясна. Обсъждат се възможности за сухопътно участие в Украйна или за включване в морски операции в Черно море. Вторият вариант е по-близък до гръцките отбранителни приоритети, но осъществимостта му е под въпрос, особено ако Турция поеме командването на морските патрули.

Според източници на Kathimerini, Анкара се позовава на разпоредбите на Конвенцията от Монтрьо, които позволяват пълен достъп до Черно море само на крайбрежните държави (с времеви ограничения за останалите). Турция е предложила да ръководи морските операции в сътрудничество с България и Румъния. Още: Чужди войници срещу армията на Путин в Украйна: България ще има дума, нова стъпка в плана (ВИДЕО)

Атина действа предпазливо, балансирайки ангажимента си към Украйна с националните си интереси. За разлика от НАТО, участието в Украйна не гарантира колективна сигурност за чуждестранните войски, което поражда притеснения за възможни жертви в конфликтните зони. Мястото на разполагане ще бъде ключово, тъй като рисковете в източната част на Украйна са значително по-високи в сравнение с Киев, Лвов или Одеса, предава местното издание.

