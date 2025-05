Урок за българчета: История, познание или пропагандата на Кремъл се насажда в умовете им? (ВИДЕО)

Знаете ли коя е "Алеята на ангелите"? Това е мемориал, създаден по руска инициатива в Донбас. Руската пропаганда го представя като почит на загиналите във войната с Украйна деца на Донбас. Паметникът е открит през 2017 година, т.е. говорим за годините, в които Русия пращаше наемници, войници и оръжие в Украйна и го отричаше. Проблемът в случая е един и много основен – официално монументът е посветен на 140 загинали деца, само че и до днес няма сигурни данни коя страна е отговорна за смъртта на тези деца във всеки един отделен случай. Исторически пример: На 24 януари 2015 година завладеният през 2022 година година от руската армия украински град Мариупол е обстрелян с ракети от система за залпов огън "Град". Ракетите убиват 30 души и раняват още 128. През 2018 г. разследващата група на Bellingcat показва, че нападението е било извършено изцяло от руската армия, като в подробен доклад идентифицира и пряко отговорните.

ООН и Международният съд на организацията (да не се бърка с Трибунала в Хага), който лично руският диктатор Владимир Путин хвали още в началото на XX века като стълб на законност в международния ред, така и не откриха доказателства за "украински геноцид срещу рускоговорящи" в Донбас пред онези години – Още: ВИДЕО: Путин хвали Международния съд на ООН като гарант за правосъдие

За сметка на това правосъдието в Нидерландия откри достатъчно, за да издаде присъди на първа инстанция за руснаци и украинец за свалянето на полет MH17, в който загинаха 298 души и сред тях близо 100 деца. Връзката с Путин е очевидна:

Именно "с мисъл за децата" е един от най-опасните елементи на пропагандата на Путинова Русия за Украйна. Другият е темата с нацизма. Пример как това се смесва в образованието на български деца извади една от известните във Facebook страници, която се бори с всички сили с пропагандната машина на руския диктатор Владимир Путин - "Капутин". Интересното е, че видеото не остана дълго онлайн и беше свалено.

Твърдението – инициативата, представена в долното видео, е на българска учителка, от Севлиево. Инициативата е посветена на 80-годишнината от Втората световна война, с ясното уточнение и внушение, че тази война всъщност е само между СССР и Нацистка Германия т.е. руският прочит: Велика отечествена война.

Видеокадрите са от 2021 година – по-малко от година преди руският диктатор Владимир Путин да нахлуе в Украйна. И предвид огромното разделение в България, което предизвикаха действията на Путин, кадрите са много поучителни. Това ли е истинската пълна история или Дяволът, както обикновено, е в детайлите? А не е ли инициативата начин да се учи по-добре руски език? Или заедно с това е начин и да се втълпява един прочит на Втората световна война, който премълчава много и важни нюанси – нюански като пакта Молотов – Рибентроп, с който Сталин и Хитлер всъщност и на практика постигат разбирателство да си делят Европа със сила. В този момент няма никаква война на СССР с нацизма, а по-малко от 3 месеца по-късно избухва зимната война на СССР с Финландия, в резултат на което скандинавската държава губи земи, макар дълго време да се съпротивлява много успешно. Сценарий, който сега виждаме почти изцяло в Украйна: Край на конфликта в Украйна? Няколко важни урока от Зимната война във Финландия и войната Северна-Южна Корея

"Какво значи Денят на победата? Не на войната" - посланието, което чуваме и виждаме от видеото. Да, не на войната – но и не на това по-силният да определя как да живее по-слабия. Така, както Путин опитва чрез всички гнусни инструменти на войната да направи в Украйна.

Пред Actualno.com директорът на училището Тома Томев изрично посочи, че инициативата във видеоклипа не е заснемана специално за 9 май. "Клипът не е създаден във връзка с 9-ти май, създаден е през юни месец. Всяка година, в края на годината правим представление, чиято цел е да се покажат знанията по езика. В училището има английски, немски и руски език. Обикновено го правим в актовата зала, но тогава беше пандемия и сценарият създадоха учителите, заедно с учениците. Всяка година правим тържество с класовете, пред съучениците им, но тогава беше пандемия и решиха да направят клип. Униформите са български и са взети от военното окръжие в Габрово. По време на заснемането са били само учениците и професионален оператор".

Томев заяви и, че "всяка година родителите подписват декларации, че техните деца могат да бъдат заснемани и че съдържанието може да бъде използвано в социалните мрежи. Качваме изяви от всякакви събития с учениците, родителите са информирани, дали са съгласието си да се публикува съдържание с децата им". В социалните мрежи обаче има коментари, че по руски пропагандни канали в Телеграм се пускат кадри и от такива възстановки с български деца - Още: Руският език в училище и политиката на Путин спрямо България: Ожесточен политически спор къде е границата

Границата между образование и индоктринация остава много тънка. Съвременният свят го доказва отново и отново - особено с навлизането на социалните мрежи като тотално ежедневие в живота ни. Не трябва да забравяме - пропагандата сега, специално тази на Кремъл, е главно оръжие в оправдаването на избиването на хора в Украйна и разрушаването на домовете им.

In Russia’s Dagestan, the pre-May 9 Victory Day fanaticism forces kindergartners into mock military parades, dressed in tiny uniforms and waving flags, shamefully exploiting young children to fuel patriotic propaganda. pic.twitter.com/Jbsop2aPwg