Доказателства: Украинците пробиват още на юг, при Бахмут става горещо (ВИДЕО)

(КАРТА) Публикувани на 9 септември кадри показват, че украинците са напреднали северозападно от Новомайорско (на 18 км югоизточно от Велика Новоселка), където според руски източници боевете са се засилили през последните дни.

Видеата показват как украинските сили, вероятно от 35-а бригада, се приземяват в Новомайорско, докато са подложени на руски артилерийски огън. Според руски източници северозападните покрайнини (първите няколко къщи) са под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Твърди се, че руснаците са се оттеглили към центъра на селището.

Още: Американското разузнаване с прогноза кога украинците ще пробият руската отбрана

Руският "Телеграм" канал "Рибар" пък публикува видео, за което твърди, че е заснето от оператори на 40-а гвардейска морска бригада на руските въоръжени сили и че на него се вижда как вражеска бронирана бойна машина се движи по пътя близо до Новомайорско. "На видеото се виждат унищожени MRAP, два танка Т-64 и един Т-72. Тези кадри показват на каква цена украинските въоръжени сили се опитват да пробият отбраната на руските въоръжени сили", гласи съобщението.

(КАРТА) Допълнителни геолокализирани кадри, публикувани вчера, показват, че украинските сили напредват и на североизток и изток от Новопрокоповка (13 км южно от Орехов). Напредък има и на запад от Върбово (20 км югоизточно от Орехов) в западната част на Запорожка област.

Вижда се, че руската артилерия нанася удари по пехотата на ВСУ източно от Новопрокоповка, което потвърждава по-нататъшното напредване към този участък от отбранителната линия на руснаците, известна като "линията Суровикин". В края на кадрите се виждат и украински жертви (видеото е с чувствително съдържание и може да се гледа тук).

При Бахмут става горещо

В сводката си от снощи Генералният щаб на украинските сили съобщи, че ВСУ продължават да провеждат настъпателна операция не само по оста Мелитопол, но и към Бахмут. "Украинските защитници постигат успехи в района южно от Работино и Клещеевка, укрепват новите позиции, разбиват противника и стъпка по стъпка освобождават окупираните територии", гласи съобщението.

Свързаният с Кремъл руски "Телеграм" канал "Рибар" твърди, че украинските сили са принудили руснаците да се изтеглят от Андреевка (9 км югозападно от Бахмут), а друг известен руски военен блогър твърди, че Андриевка сега е оспорвана "сива зона" - т.е. нито една от страните не държи контрола.

Появиха се кадри, на които се вижда, че източно от Андреевка руските позиции са обстрелвани с касетъчни боеприпаси.

East of Andriivka, Russian positions are being fired at with cluster munitions. pic.twitter.com/L3gDgJLKxt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2023

Още: Лоши новини за руснаците при Бахмут, те променят тактиката си (ВИДЕО)

Генералният щаб на Украйна тази сутрин добавя, че в Купянското, Лиманското и Бахмутското направление руснаците безуспешно се опитали да пробият отбраната на ВСУ в районите на Берестово, Орехово-Васильовка и Богдановка. Ожесточените боеве продължават и в момента в района на Клещеевка.

Руснаците бяха ударени и при Олешки, област Херсон, твърди един от украинските профили в Twitter.

Russians are being hit in Oleshky, occupied Kherson region right now. pic.twitter.com/PDsO4uiIId — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2023

Нови удари с дронове

Руснаците проведоха мащабна нощна атака с ирански дронове "камикадзе" клас "Шахед" (136/131), като фокусът им беше украинската столица Киев. Общо над Украйна са били изстреляни 32 безпилотни машини, като украинската ПВО е свалила 26, съобщи Генералният щаб тази сутрин.

Още: Украйна свали повече от 20 руски дрона при среднощна атака срещу Киев (СНИМКИ)

В Киев има доста нанесени щети, но засега не е ясно да има жертви:

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руската противовъздушна отбрана на окупирания полуостров Крим е свалила 8 дрона, изстреляни от украинците. Твърди се, че са паднали в Черно море, но няма никакви визуални потвърждения.

Отделно, руското МО твърди, че Черноморският флот в района на Змийския остров унищожил три военни лодки американско производство с украински войници на борда. Те били насочени към Крим, пише контролираната от Кремъл агенция ТАСС. Нито има потвърджение, нито повече информация.

Снощи край жп линията в Керч на окупирания Крим имаше пожар, а преди това се разгоря военно поделение в Симферопол. Там е имало и експлозии. Местните власти твърдяха, че ставало въпрос за битов пожар.

There is also a fire near the railway in Kerch, occupied Crimea. pic.twitter.com/erOg8nB10t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 9, 2023

Propagandists claim there was a domestic fire in #Simferopol



Someone smoked in an inappropriate place again? pic.twitter.com/Ug2uaiQOvw — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2023

Още: "Отдел за мокри поръчки": Ударният елит на Зеленски във войната с Русия

В руския град Ярославъл също имаше пожар във военен комисариат.