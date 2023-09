Украйна свали повече от 20 руски дрона при среднощна атака срещу Киев (СНИМКИ)

Русия е осъществила атака с дронове тази нощ по Киев, като взривове са отеквали из украинската столица и околностите ѝ в продължение на близо два часа, предаде Ройтерс. Отломки от дроновете са падали в централни квартали на града, допълва агенцията, като цитира местни представители.

Украинските сили за противовъздушна отбрана са свалили повече от 20 дрона, насочени към Киев през нощта, съобщиха властите на града. Според справката на украинските ВВС общо са свалени 26 дрона клас "Шахед" от 33 изстреляни.

"Безпилотните самолети навлязоха в столицата на групи и от различни посоки", написа в Telegram Сергий Попко, ръководител на Киевската градска военна администрация, съобщи "Укринформ".

"Силите за противовъздушна отбрана успяха да унищожат повече от две дузини вражески БЛА (безпилотни летателни апарати)", каза той и добави, че точният брой ще бъде обявен от военновъздушните сили на Украйна.

Сътрудници на Ройтерс са чули поне пет взрива в Киев, а кадри в украинските медии показват редици повредени автомобили.

Властите призоваха хората да останат в убежищата, тъй като системата за противовъздушна отбрана е изсипала "дъжд от отломки" върху столицата.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че един човек е ранен в историческия квартал "Подил", а пожар е избухнал в близост до един от градските паркове. Освен в "Подил", парчета от дронове са паднали в кварталите "Дарницки", "Соломянски", "Шевченковски" и "Святошински", информират Кличко и градската военна администрация.

В квартал "Шевченковски" отломките от дрон са предизвикали пожар в апартамент, но той е бил бързо потушен. Няма информации за ранени там, написа в приложението Telegram Сергий Попко, началник на Киевската военна администрация.

Ройтерс отбелязва, че за момента няма коментар от руска страна. Агенцията напомня, че в сряда руска атака уби 17 души в източния град Константиновка, цитирани от БТА.

