Лоши новини за руснаците при Бахмут, те променят тактиката си (ВИДЕО)

В някои проукраински информационни канали и профили в социалните мрежи вече почнаха да съобщават, че украинците са превзели изцяло Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут), Андреевка (10 километра южно от Бахмут и Курдюмовка (12 километра южно от Бахмут).

(КАРТА) Фактическата ситуация засега обаче не е такава – украинският генщаб изрично посочва в сутрешната си сводка, че руснаците продължават да опитват неуспешно да си върнат "контролните позиции" в трите населени места тоест към момента превъзходството е на украинците. Най-зле за руснаците изглеждат нещата в Андреевка – там украинците на практика са обкръжили селото от три посоки и се очаква в скоро време да го превземат изцяло. "Половината от Клещеевка е под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), руснаците се оттеглят от линията Андреевка – Курдюмовка", коментира Максим Зорин, зам.-командващ Трета украинска щурмова бригада, която се сражава при Бахмут. Бригадата беше формирана на база полка "Азов":

“The AFU controls half of Klishchiivka, the Russians are retreating along the line of Andriivka and Kurdyumivka, south of Bakhmut,” this was announced by the deputy commander of the 3rd Assault Brigade Maksym Zhorin. pic.twitter.com/ei0Yq2kJfw