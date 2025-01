DR: Тръмп подлъгал бездомни в Гренландия, за да казват, че искат САЩ (ВИДЕО)

Бездомни хора в Гренландия са били съблазнени с богата вечеря в хубав хотел от екипа на идващия на власт като следващ американски президент Доналд Тръмп, за да говорят пред камера как искат Гренландия да се присъедини към САЩ. Това съобщава датската медийна група Danmarks Radio.

Един от синовете на Тръмп отиде тази седмица на посещение в Гренландия, след като баща му открито заяви аспирации Гренландия да стане американска територия. Днес вече усилено се разпространява видеоклип, в който местни жители, носещи шапки с надпис "Make America Great Again" по време на посещението, заявяват подкрепата си за новоизбрания президент на САЩ и искат островът да стане част от Съединените щати.

Само че най-големият телевизионен оператор в Дания DR каза, че много от тези поддръжници "изобщо не се оказаха политически активисти, а бездомни и уязвими граждани". Те често могат да бъдат намерени в близост до супермаркета точно пред хотел Hans Egede, където се проведе вечерята в подкрепа на Доналд Тръмп.

Още: Politico: Нахлуването на Тръмп в Гренландия ще бъде „най-кратката война в света“

Danish media said Trump's team bribed homeless people with a hotel dinner and they posed as his supporters for a video



Trump Jr. visited Greenland this week. A video went viral on the internet of locals wearing “Make America Great Again” caps during his visit professing their… pic.twitter.com/wFuIdo0qxR