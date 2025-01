Дронове с шрапнели: Доказателство, че Русия атакува Украйна, за да убива цивилни (СНИМКИ)

В нощта срещу сряда, 29 януари, украинската столица Киев е била атакувана от руски безпилотни самолети с шрапнели. Това съобщи Руслан Кандибор - директор на отдела за транспортна инфраструктура на Киевската градска администрация - в коментар за телевизионния канал „Киев 24“. „Фрагментите паднаха върху релсите, а помещенията за сигурност и безопасност бяха повредени“, каза той във връзка с метрото и подчерта, че в момента движението е възстановено. Разследващите продължават да работят на място, допълни Кандибор.

„Врагът извършва коварни атаки, като зарежда "Шахеди" с шрапнели - малки фрагменти. Виждаме това от мястото на инцидента, където всичко е осеяно с малки метални фрагменти. Ако в този момент на релсите имаше подвижен състав, щеше да има движение на вагони, можеше да има някакви жертви или наранявания сред хората“, каза той, цитиран от "Укринформ".

Кандибор отбеляза, че служителите на метрото, заедно с Държавната служба за извънредни ситуации, бързо са събрали острите фрагменти.

