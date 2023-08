Държана в най-мрачния зандан на КГБ украинка благодари на Зеленски за смелостта

Благодарим Ви, че като лидер на една суверенна демократична държава със собствения си пример показахте, че думите "достойнство" и "свобода" нямат цена!"

Това е част от писмо до украинския президент Володимир Зеленски. То е написано от Лена Умерова - 25-годишна украинска гражданка, която лежи в ареста в Лефортово, най-мракобесната сграда в СССР и символ на репресията на КГБ.

Умерова е арестувана при опит да влезе в Крим, като обвинението от страна на Русия е, че тя е шпионин. Младата жена обаче разказва, че се върнала в окупирания от руснаците полуостров, защото баща ѝ се разболял - той е диагностициран с рак. Там е арестувана без никакви обяснения - по произход тя е кримска татарка. В момента делото ѝ е засекретено.

Писмото на Лена беше публикувано от брат ѝ във Фейсбук - ТУК! А финалът му са думи на световноизвестния украински поет Тарас Шевченко: Ще има син и майка, ще има хора на Земята".

Ukrainian Leniye Umerova, who was detained in #Russia in 2022 while trying to visit her sick father in #Crimea and was placed in the Lefortovo pre-trial detention center, wrote a letter to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.



"I am writing this letter to you as a political… pic.twitter.com/6BNm0KvzMj