Една от най-масираните атаки с дронове: Русия твърди, че е свалила над 100 за една нощ (ВИДЕО)

МО в Москва твърди, че противовъздушната отбрана е прехванала 70 дрона над територията на анексирания Крим и над Черно море, 43 над територията на Краснодарския край и един над територията на Волгоградския край - т.е. общо 114 безпилотни машини.

One of the most massive drone attacks on Russian territory took place at night. More than a hundred drones attacked oil and gas infrastructure in Crimea, Krasnodar Krai, Adygea and Volgograd Oblast. The consequences are being specified. pic.twitter.com/4Ikan5YErl

Т.нар. "губернатор" на Севастопол Михаил Развожаев обяви следното: "Военните отблъскват атака на вражески безпилотен самолет. По предварителна информация вече са свалени 4 безпилотни летателни апарата. В района на Монастирското шосе тревата се е запалила в резултат на падащи фрагменти от свалените дронове. По оперативна информация от спасителната служба няма нанесени щети на обекти. Няма пострадали хора".

В Краснодарския край един човек е починал в резултат на нощно нападение, заяви губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Става въпрос за служител на котелно помещение в столицата на региона, посочи той. Най-малко шестима души са ранени, каза още местният ръководител.

По-рано се разбра за щети в котелното помещение - в Краснодарския край е атакувано и военно летище в района на Ейск. Нападение е имало и в Адигея: Горят като клечки: Украински дронове съсипват руски петролни мощности и военно летище (ВИДЕО).

Ukrainian UAVs once again were very active overnight. The Eysk airfield, the Lukoil oil depot in Volgograd and the Illinsky refinery were all attacked. Over 40 explosions were heard.



The Russian ministry of defense said it destroyed over 110 drones in several directions. pic.twitter.com/QUOS0HN7a9