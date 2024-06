Трети ден в Русия гори петролно депо, ударено от украинска атака (ВИДЕО)

Вчера, 19 юни, имаше официално съобщение на руското министерство на извънредните ситуации, че огънят е локализиран. Явно обаче това не означава, че е угасен.

Пламъците са обхванали поне 2 цистерни, което се видя на сателитни снимки:

The oil depot in Azov, Rostov region, is burning for a third consecutive day after a Ukrainian drone attack. Yesterday, the governor already confirmed the fire was still ongoing and couldn't be put out, today Russian media report that the problem still persists. The tanks cannot… pic.twitter.com/bCC8o59h6J