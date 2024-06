Горят като клечки: Украински дронове съсипват руски петролни мощности и военно летище (ВИДЕО)

Видеокадри и официално съобщение от губернатора на Краснодарски край Вениамин Кондратиев потвърждават сериозна атака с дронове в района на Ейск. Там има руско военно летище. Според официалното съобщение на Кондратиев, към 4:00 часа сутринта местните спешни служби са получили сигнал за удар с дрон в Илската петролна рафинерия. Съоръжението е атакувано не за пръв път. Съгласно данните е избухнал пожар на площ от 50 квадратни метра, огънят вече е угасен, но имало двама пострадали. Щети има "по административни сгради". Потвърждение за угасяването на пламъците има и в официалния канал на руското министерство на извънредните ситуации.

Освен това – Кондратиев твърди, че е повредена сградата на котелната централа до автогара Южни. Има кадри и от това място, които потвърждават думите му.

Оперативният щаб в Краснодарския край казва следното: "В нощта на 20 срещу 21 юни няколко общини на Краснодарския край бяха обект на масирана атака – район Темрюк, райони Йейск и Северски. В района на Темрюк отломки паднаха върху къща за гости в село Волна. Няма загинали и ранени, гостите на къщата са евакуирани. Няма сериозни разрушения на инфраструктурата. Също така е отблъсната атака с дрон в района на Ейск. Няма цивилни жертви или разрушения на гражданска инфраструктура, информацията се уточнява. Също така, в резултат на работата на противовъздушната отбрана, са свалени дронове в село Афипское". Видеокадрите в Телеграм обаче показват, че съобщението звучи преклаено оптимистично.

Моментално един от профилите на публичната разузнавателна мрежа OSINT геолокализира видеокадрите и посочи, че има удар и срещу руското военно летище в Ейск - там са базирани стратегически бомбардировачи. Конкретно, сателитната система за отчет на резки топлинни явления FIRMS на НАСА отчита множество пожари в тренировъчния център на 726-ти полк на руските ВВС. Това е военна цел - а оперативният щаб в Краснодарски край обясни как няма щети по граждански цели:

Video POV: 46.679621, 38.296838, looking directly towards the airbase



