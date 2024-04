Една седмица в засада: Буданов разкри как е свален руския бомбардировач Ту-22 МЗ (ВИДЕО)

Украинските зенитчици са имали готовност и са изчаквали стратегическият бомбардировач на предварително подготвена позиция, за да го свалят, каза Буданов в коментар за BBC News Украйна.

Операцията, при която самолетът бе свален на разстояние точно 308 километра, е била много подобна на тази, при която през февруари бе унищожен руския самолет за далечно радиолокационно откриване А-50, подчерта отново топ разузнавачът. Още: Украйна свали руски разузнавателен самолет А-50 за половин милиард долара (ВИДЕА)

По думите му макар руснаците да разполагат и с други бройки от Ту-22М3, днешните успешни действия на украинските сили значително ще подобрят ситуацията за жителите на Одеса. Причината - именно ракетите Х-22, изстрелвани от Ту-22М3, причиняваха най-много разрушения на града.

"Именно тези ракети унищожиха голям брой цивилни сгради", уточни Буданов.

Той смята, че сега на руснаците ще се наложи да намерят нови позиции, от които да изстрелват ракети X-22 срещу Украйна, а конкретно срещу Одеса ще могат да използват само системи с наземно базиране, както и ракети с по-голям обсег или морско базиране.

Както отбеляза Буданов, украинското ПВО не можеше да прехваща ракетите Х-22 - те са мощни и високоскоростни, но тъй като са стар дизайн съветска разработка не се отличават с голяма точност. "Надявам се, че повече няма да видим Х-22", каза топ разузнавачът.

