За първи път: Украинските ВВС унищожиха руски бомбардировач Ту-22М3 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Става въпрос за руския самолет, за който по-рано сутринта стана ясно, че се е разбил при Ставропол. Градът се намира на изток от Черно море, недалеч от Грузия. Вижте тук какво е разстоянието до Украйна.

This morning, a Russian Tu-22M3 bomber crashed outside of Stavropol.



Footage of the Russian bomber falling, burning and in a flatspin: pic.twitter.com/QJ5yg1vtSU