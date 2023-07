Ефектът и пораженията на касетъчните бомби: Украинците удрят здраво (ВИДЕО)

Даването на това оръжие на Украйна предизвика много шум – непропорционално много предвид многото данни от началото на войната, че Русия използва такъв вид муниции. Най-малкото авторитетна международна организация като "Амнести интернешънъл" представи проучване как Русия е убила стотици цивилни в североизточния украински град Харков, като е използвала безразборен обстрел със забранени касетъчни боеприпаси: "Амнести интернешънъл": Има доказателства, че Русия използва касетъчни бомби в Украйна

Какво е голямото предимство на касетъчната бомба – тя съдържа стотици по-малки бомби, които след взрива на "бомбата-майка" се разпръскват и поразяват значителна площ, до размерите на футболно игрище. Вторичните взривове от тези по-малки бомби нанасят допълнителни щети. Проблемът е, че нерядко някои от тези мини-бомби не се взривяват и това е опасно в бъдеще за цивилни. САЩ обещаха, че ще дадат на Украйна касетъчни бомби, при които процентът на невзривени мини-бомби е под 3% - при руските касетъчни бомби този процент достига 40 на сто.

Вече има видеокадри, показващи използването на касетъчни бомби от украинската армия на различни места по фронта. На първо място – Красногоровка, близо до градчето Маринка, в западната част на Донецка област. Вчера се появи информация, че там е убит известен руски пропагандист – Михаил Лучин, списващ телеграм канала "Миша в Донбас". Той участваше в битката за Бахмут като оператор на дронове и се прочу, когато украински хакери успяха да пробият негова кампания за набиране на пари за дронове за руската армия и със събраните пари му купиха сексиграчки, които му изпратиха. Предположенията са, че е възможно Лучин да е загинал именно заради използване на касетъчни боеприпаси при мините на Красногоровка – там в последните 2-3 дни руснаците опитаха да осъществят атака, за да продължат към Маринка от запад, но дотук неуспешно:

A Russian attack near Krasnohorivka, north of Mar'inka.



Wait until the end of the video. Cluster munitions at work😉💥 pic.twitter.com/F82by8QsvH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2023

Друго място, където потвърдено с видеокадри са ползвани касетъчни боеприпаси от украинците, е в направлението към Купянск. Там руснаците струпват сили и опитват да осъществят в офанзива, като всеобщо експертно мнение е, че това се прави, за да се отслаби украинския натиск в Запорожието: Със 100 000 войници и 900 танка Русия опитва да изненада Украйна (ВИДЕО) Видеорепортаж за касетъчните бомби в това направление направи британският вестник The Telegraph:

The Telegraph made a video report on the artillerymen of the 14th brigade, who started using cluster munitions in the Kupyansk direction. pic.twitter.com/pomCxvaDbr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2023

Актуалното на фронта в Украйна

(КАРТА) Според украински данни, украинската армия разчиства и заема нови позиции в гористите местности на север и на юг от Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут), където контролира стратегически височини. Напредъкът в гористата местност на юг е важен с оглед успешния контрол над Андреевка (10-тина километра южно от Бахмут). А руски военни блогъри съобщават за украински напредък и при Ягодно (на километър-два северно от Бахмут), като от украинска страна има твърдение за напредък с 1800 метра към Бахмут, но без да се дават точни подробности къде – твърдението е на Андрий Билецки, създателят на полка "Азов", който командва Трета щурмова украинска бригада - тя се окомплектова на база "Азов" и се превърна в редовна част на украинската сухопътна армия.

Reportedly south of Klishchiivka, a Russian tank was knocked out by an FPV drone. Another tank standing next to it was already immobilized. Work from ADAM tactical group. pic.twitter.com/wphoQIm5VG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2023

Изрично вече има оплаквания от руски военен блогър, че при Бахмут украинците обстрелват с касетъчни боеприпаси, а няма адекватен руски артилерийски отговор на това. "Момчетата се държат, очакват авиацията. Щабът не е дал касетъчни бомби (клъстерни муниции), за да отговорим", пише в съобщението.

Russians are worried about the situation near Bakhmut:



"At the moment, the Armed Forces of Ukraine are demolishing our positions in the Bakhmut direction with cluster munitions. The counter-battery fight does not work. Everything is burning all around. The men are holding on,… pic.twitter.com/UzGbu2Tlen — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2023

(КАРТА) При Авдеевка има украински данни, че руснаците са превзели окончателно Весело, на юг от града – това обаче е потвърждение на по-ранна информация, иначе през последното денонощие няма потвърдени данни за руски напредък.

В Запорожието има руски данни за украински атаки към Урожайно (10 километра южно от Велика Новоселка, в направлението към Бердянск) и за украински напредък към Новодонецко (13 километра югоизточно от Велика Новоселка). Това е т.нар. участък на фронта „Времевски“. Има и геолокализирани кадри, показващи известен украински напредък при Работино (15 километра южно от Орехов, направлението към Токмак)

Tanks from the 15th operational assignment brigade clearing minefields with mine rollers north east of Robotyne. pic.twitter.com/nf0Ed85rmx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2023

The 47th 'Magura' at work. Clearing trenches and taking prisoners near the village of Robotyne, Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/rr5Tc2XiH8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2023

Зърнената сделка

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изрично обръща внимание на зърнената сделка и твърди, че режимът на Путин нарочно обстрелва Одеса и руши пристанищна и логистична инфраструктура, важна за износа на украинско зърно, за да създаде кризисна ситуация. Украйна обира реколтата си от зърно през юли и август и руските въздушни удари специално по Одеса ще затруднят неимоверно процеса на износ на украинското зърно. А заплахата на руснаците за търговските кораби, отиващи към украински черноморски пристанища, е начин да се повлияе на Запада за оказваната от него помощ за Украйна, считат от ISW, като правят и предположение: Кремъл може да руши украинска пристанищна инфраструктура, за да може при подновяване на зърнената сделка да се изнася повече зърно, включително откраднато украинско, през украинските пристанища в Азовско море, които са под руски контрол в момента.

