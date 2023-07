Путин изрази страх от революция. Украинците използват умни бомби (ВИДЕО)

В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) това е един от основните акценти, с коментар, че не е ясно защо точно Путин е повдигнал темата. Повод обаче беше туристическото рали в Маевка, което се проведе от 10 до 14 май в Пятигорск, предаде РБК. Именно там е имало нелегална революционна среща срещу царското управление в Русия преди над един век.

Междувременно стана ясно, че бившият ръководител на ГРУ (руското външно разузнаване) полковник Владимир Квачков е попаднал под ударите на руското правосъдие. Срещу него е започнато наказателно разследване – за дискредитация на руската армия. Квачков е част от Клуба на гневните патриоти на Игор Гиркин – бившият силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и осъден на първа инстанция от съд в Хага за свалянето на полет MH17 преди 9 години. Защо точно има дело срещу Квачков не е изцяло ясно, но се предполага, че е заради по-сурови и директни критики към Путин. През 2019 година, Квачков излезе от затвора, където лежа 6 години – той беше осъден заради участие в заговор за създаване на терористична група, целяща да свали режима на Путин.

Russia opened a criminal case against Colonel of GRU Vladimir Kvachkov, a close Girkin's ally and a member of the "Angry Patriots Club", accusing him of discrediting the Russian Armed Forces. pic.twitter.com/rkdMCBAT5x — Dmitri (@wartranslated) July 19, 2023

Моментната ситуация на украинския фронт

Този анализ доста точно отразява ситуацията почти по цялото протежение на фронта в Украйна. Голямата новина оттам е, че се натрупаха няколко видеа от украински удари с т.нар. JDAM. JDAM е комплект за насочване, който превръща неуправляемите бомби - или "глухите бомби" - в прецизно управляеми боеприпаси за всякакви метеорологични условия т.е. "умни бомби". Бомбите, оборудвани с JDAM, се управляват от интегрирана система за насочване, свързана с приемник на GPS, което им осигурява обсег до 28 км. В случая с JDAM-ER - 72 км.

Видеата са от бомбардировки по руски военни обекти в Соледар, в Запорожието и северно от Бахмут:

Three videos of alleged Ukrainian JDAM-ER attacks were released recently.

First from Soledar in Donetsk, second from Nove in Zaporizhzha and third from north of Bakhmut. pic.twitter.com/2Kfrq31ggF — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 19, 2023

(КАРТА) При Бахмут, украинският генщаб съобщи, че руснаците е трябвало да се оттеглят от позиции при Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от самия Бахмут) заради успешна украинска операция, а в руските телеграм канали се споделят данни за украинска атака със съветски танкове при Дъбово-Васильовка (7 километра северозападно от Бахмут). Именно при Бахмут има украински напредък при Андреевка (10 километра югозападно от Бахмут), където украинците вече категорично контролират т.нар. Донбаски воден канал. Появи се и видео от 12-часова украинска операция в района:

The 2nd assault batallion of the already famous 3rd separate assault brigade cleared positions of Russian Storm-Z units and the 72nd Separate Motor Rifle Brigade.



"This operation lasted more than 12 hours, the Russians were pushed back 1,800 meters. They tried to counterattack,… pic.twitter.com/MpiZaHJdnc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 19, 2023

Украински напредък има и при Клещеевка, ан 6-7 километра южно от Бахмут. Там украинците са заели нови позиции в гористата местност югозападно от селцето. При Бахмут от украинските части най-много видеокадри излизат от операциите на Трета щурмова бригада:

Former commander Maksym Zhorin shared footage from the 1st assault batallion of the 3rd separate assault brigade.



"Going forward even a few meters is very hard work. Which requires maximum attention, coordination and great courage of each fighter." pic.twitter.com/riQDK9yQtQ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 19, 2023

Продължават да идват още руски резерви в района на Бахмут – руското военно министерство потвърди прехвърляне на част от 98-ма военно-въздушна дивизия за защита на северния фланг на Бахмут. Ясно е и, че украинците не изоставят и района при Соледар – видео от бомбардировка с JDAM по руски военен обект го показва:

JDAM strike on a Russian base in Soledar. pic.twitter.com/7URDW2ccIk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 19, 2023

В Запорожието е ясно – украинците имат напредък северно от Старомайроско, на 9 километра южно от Велика Новоселка. Украинският генщаб изрично потвърди информацията, която се споделя и в руски телеграм канали (всичко като източници е посочено в библиографията на дневния анализ на ISW). По думите на говорителя на Таврийското направление майор Валерий Шершен, руснаците всеки ден губят позиции при Старомайорско и сега това е украинският вектор за напредък към Бердянск. Отделно, руснаците неуспешно са опитали да си върнат позиции при Ровнопол (10 километра югозападно от Велика Новоселка), казва украинският генщаб, но руски военни блогъри твърдят, че там имало руски успех без допълнителни подробности.

Майор Шершен каза и друго – има 1 километър украински напредък в направлението към Мелитопол. Има данни за украински обстрел по руски военни цели в Токмак – в руското телеграм пространство се появи информация за обстрел с HIMARS, като 2 от 6 ракети не са били прехванати от руското ПВО.

(КАРТА) В направлението към Купянск руснаците продължават с натиска при Масютовка (13 километра североизточно от Купянск), но според украински данни боевете са на север от Синковка (8 километра североизточно от Купянск), в гористата местност между двете села, а не на юг, както казват някои руски военни блогъри. Потвърден с геолокализирани кадри нов руски напредък няма, уточнява ISW, но руски военни блогъри говорят, че руснаците поели контрола над жп гарата Мовчаново близо до Лиман Перший (11 километра североизточно от Купянск).

По линията Сватово – Кремена ситуацията се стабилизира, твърди бившият украински областен управител на Луганск Серхий Хайдай:

Битките на фронта в Украйна: Картина с ВИДЕО към 19 юли, 2023 година

Joint work of the 45th separate artillery brigade and the 100th Separate Territorial Defense Brigade, destroying Russian hideouts in the area of Dibrova near Kreminna. pic.twitter.com/5HszOePmuB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 19, 2023

Поредно предупреждение за руското военно командване

Тактиката на атаки с малки щурмови групи в украинската контраофанзива продължава да се изпълнява без спиране. Ротацията на личния състав на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се извършва редовно, което позволява тактиката да се изпълнява без подкрепата на бронирана техника.

Контролът на ВСУ над тактически височини значително усложнява задачата по отбраната на Клещеевка. Освен това връщането на загубените позиции от руските части е затруднено от същия проблем като на Запорожкия фронт - липсата на ротация и подкрепления. Забавянето на решаването на въпроса за поддръжката на отбраняващите се части на руската армия в този район заплашва с тъжни последици.

Това не е анализ на западен експерт, а констатация на един от най-популярните руски канали в Телеграм, занимаващи се с отразяване на войната в Украйна - "Рибар" (вижте ТУК).

Друг интересен анализ – руският военен с позивна Мурз, който е част от 4-та бригада, коментира, че украинците са почнали да променят честотите на дроновете си, за да объркат руското оборудване за електронна борба. Той предупреждава и, че са необходими специални отряди за борба с дронове, с модерно оборудване:

