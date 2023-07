Със 100 000 войници и 900 танка Русия опитва да изненада Украйна (ВИДЕО)

"Браним се. Водят се ожесточени боеве и позициите на двете страни се променят динамично по няколко пъти на ден" – това написа в телеграм канала си зам.-украинският министър на отбраната Анна Маляр: Украинското министерство на отбраната: Ситуацията на източния фронт ескалира

Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати даде по-подробни данни – по думите му, в Луганска област и в окупираната от руснаците част на Донецка област са струпани вече 100 000 руски войници, има над 900 танка, както и 550 артилерийски системи (гаубици и оръдия основно). В коментар пред украинския телемаратон "24" Черевати направи сравнение – в пика на инвазията на СССР, съветските войски са наброявали общо 120 000 души. През месец май, 2023 година, ръководителят на украинското разузнаване Кирило Буданов каза, че по украински данни в Украйна има 370 000 руски войници.

"Врагът съсредоточава всички ресурси, за да пробие отбраната ни", каза полковник Черевати. Той допълни, че украинските сили отговарят с непрекъснати контраатаки, за да не позволят на руските войски да вземат стратегическата инициатива. А Олексий Арестович, бивш съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски, коментира в предаването "Фейгин LIVE", че струпването на войници не значи обезателно качествена промяна и че например при Курдюмовка (на юг от Бахмут) украинците успяват да напредват, макар да има данни как там отиват все повече руски танкове.

По отношение на Купянск, основните руски усилия са насочени към Масютовка, на 13 километра североизточно от самия Купянск, както и Новоселовско, на 14 километра северозападно от Купянск. Целта е украинските сили да бъдат отхвърлени над запад от река Оскил. За момента обаче няма потвърдени данни за значим руски успех – руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) съобщава в сутрешния си обзор за неуспешна руска атака при Масютовка, но друг руски телеграм канал "Vоенкор" говори как руснаците превзели Новоселовско, което не е потвърдено. В последно време селището често бива вземано ту от украинците, ту от руснаците. Западни експерти коментират, че руската армия по-усилено ползва щурмови отряди на частната военна компания "Щорм Z", която е съставена основно от затворници и че това няма да доведе до сериозен успех предвид качеството на тези "войници". А в посока Лиман, украинският генщаб твърди в сутрешната си сводка, че руснаците неуспешно са атакували украински позиции в западната част на Диброва, на 5-6 километра южно от Кремена.

Several Russian (affiliated) channels claim that the settlement of Novoselivs'ke (next to Kuzemivka) has been occupied by them. No visual confirmation yet, but fighting has been going on south of this settlement for at least 2-3 days. Novoselivs'ke has changed hands quite often. pic.twitter.com/AeIDgfHip8