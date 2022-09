ЕК предложи нови санкции срещу Русия (ВИДЕО)

"Миналата седмица Русия ескалира инвазията в Украйна до съвсем ново ниво чрез мобилизация и фиктивни референдуми, които са незаконен опит за заграбване на земя и промяна на международните граници със сила", обяви тя на брифинг в Брюксел днес, 28 септември. "Мобилизацията и ядрената заплаха на Путин са още една стъпка по пътя към ескалацията. Не приемаме фалшивите референдуми и какъвто и да е вид анексиране на украински територии".

ЕС е "решен да накара Кремъл да си плати" с нов пакет от санкции срещу Москва, каза още Фон дер Лайен.

Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia.



Our resolve is unshaken.



🔴 Press point with President @vonderleyen and HR/VP @JosepBorrellF#StandWithUkraine https://t.co/GHgTQCecwP