ЕК ще купи 200 млн. ваксини на Novavax

Дали предварителният договор за ваксината ще сработи зависи от това продуктът на Novavax дали ще бъде одобрен от регулатора на ЕС, Европейската агенция по лекарствата, се казва в изявление на комисията.

По този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа туит, че заради продължаващото разпространение на различните варианти на вируса, трябва да останем бдителни. Ваксината на Novavax, според нея, се тества вече успешно срещу щамовете. Така с различните ваксини, с които ЕС разполага, ще могат да бъдат защитени европейските граждани и да се спомогне за ваксинирането на света.

As variants are spreading, we need to stay vigilant.



We approved a new contract with @Novavax for 200 million doses of its vaccine, which is already being tested successfully against variants.



With our broad vaccine portfolio we protect Europeans and help vaccinate the world. pic.twitter.com/3IQ2692CAz