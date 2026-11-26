"На това правителство засега му се разминава, колкото и критики да има към този бюджет. Някои от мерките, които предлага опозицията, може би ще минат. Особено атакива, които не изискват много пари и такива, които "Прогресивна България" би могла да използва да представи и като свои собствени по линия на социалните ангажименти". Това каза в ефира на Студио Actualno журналистът от БНР Силвия Великова по повод преговорите за финансовата рамка на държавата за 2027 г.

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"Мръсничко ще бъде, много мръсничко" - с тези думи Силвия Великова описа политическата битка на местно ниво във Варна след решението на Общинската избирателна комисия да свали кмета Благомир Коцев от поста и започналия съдебен процес по темата. В сряда вечер имаше и многобройни протести в подкрепа на Коцев във Варна, Пловдив, София и др.

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"Няма новина, че групировките си искат властта. По-големият въпрос за мен е дали групировките искат тази власт, за да я подарят на новите силни в лицето на "Прогресивна България". Видях, че всички политически сили, без "Възраждане", калкулират загуби от този случай. Върви някакво партийно прегрупиране на място и то не е на политически или идеологически принцип - то е на принципа на бизнеса. Единствената голяма въпросителна е дали това е самоорганизация, която да бъде поднесена на Румен Радев догодина на местните избори", коментира още тя.

По думите на журналиста в очите на хората Коцев изглежда жертва. "Цели се Коцев да не излезе победител от тази ситуация и да не влезе на местните избори догодина с този добър товар, че е бил репресиран. Така че мисля, че сега ще стане още по-кално, но и лошото е, че това е този град. За съжаление в България има такива градове, в които политиката няма значение - имат значение бизнес интересите", подчерта още Великова.

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На въпрос относно общото взаимодействие между ПП и ДБ с ПБ, но и на фона на критиките към бюджета, който въпрос бе поставен и на Асен Василев и Надежда Йорданова в ефира на Студио Actualno през седмицата, Великова анализира:

"Аз не мисля, че трябва да се прави връзка между критиките към бюджета и гласуването за ВСС. Даже всъщност точно това е потвърждение, че ПП и ДБ си остават опозиция, тъй като те получиха нелошо представителство в следващия ВСС при положение, че те имат 37 депутати. "Прогресивна България" има 131, т.е. това е почти четири пъти по-малко, но получиха членове във ВСС в съотношение 7:4. И четиримата, които влязоха, номинирани от ПП и ДБ, са хора, които могат да артикулират публично във всеки един момент всички възможни опити системата отново да тръгне да сменя господаря", обясни Великова.

По думите й изборът дори и на представителите на ПБ е добър, но оттук насетне важно е друго: "Това ще бъде забравено, но ще бъде интересно всъщност какво се случва оттук нататък и дали ще се носи съвместна отговорност за тези хора. Защото в крайна сметка 160 гласа, даже някои имат по над 220, означава, че няма как депутатите да бягат от отговорност за действията на своите хора, което правиха досега", каза още журналистът. Тя акцентира и на първите решения, които следва да вземат новите кадровици - нов главен прокурор, председателстващ ВАС и водещите заседанията на съдийската и прокурорската колегия.

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"Главният прокурор ще бъде ли избран само в сградата на ВСС, или ще бъде избран и в две други сгради, както казваше Сотир Цацаров на времето. Каква процедура за главен прокурор ще бъде измислена? Ще има ли алтернативни кандидати, за да има наистина избор на председател?", попита още тя.

Какви са очакванията й за делото "Хемус", последващите избори в съдебните състави и бъдещето във Варна - гледайте цялото интервю във видеото.