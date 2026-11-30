Украйна официално представи за първи път самолета за ранно радиолокационно наблюдение и управление AWACS ASC 890. Украинските ВВС публикуваха видеото в YouTube. Както припомня порталът „Милитарные“, през 2024 г. Швеция обяви прехвърлянето на два такива самолета на Украйна като част от пакет военна помощ. Украинските F-16 претърпяха допълнителни модификации, за да могат да работят с тези самолети.

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Очаква се самолетите AWACS да подобрят възможностите на изтребителите чрез споделяне на информация за въздушната обстановка. Изданието отбелязва, че началото на бойното им използване е официално обявено през септември тази година. Въпреки това, както съобщава украинското Министерство на отбраната, първите бойни полети на ASC 890 са се състояли още през март 2026 г.

ASC 890 е шведски самолет за ранно предупреждение и контрол във въздуха, базиран на пътническия самолет Saab 340. Той е предназначен за въздушно и морско наблюдение, откриване на цели и координация на бойни самолети. Отбелязва се, че основното оборудване на самолета е радарът Erieye с активна фазирана антенна решетка, чийто работен обхват е приблизително 450 км. „Разполагането на радара на голяма височина разширява възможностите за откриване на ниско летящи цели, по-специално крилати ракети“, се казва в статията. Освен това, системата Link 16 осигурява обмен на данни с изтребители и други съвместими средства за противовъздушна отбрана.

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