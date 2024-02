Експрезидентът на Монголия засече лошо Путин: Ето чия е била земята, на която днес е Русия (СНИМКИ)

Припомняме, че през половината време в двучасовото интервю с американския журналист Путин занимава слушателите си с псевдоисторическа лекция за величието на Русия и защо тя имала основание да нахлуе в Украйна, за да "си върне" земи, които по право й принадлежали. За умишленото изкривяване на историческата истина от страна на диктатора - Фрапантните гафове на Путин в интервюто с Тъкър Карлсън, с които загуби публиката в САЩ.

"Историческите" бълнувания на Путин явно са разсмяли доста хора, защото и бившият президент на Монголия Цахиагийн Елбегдорж не се стърпя и иронично показа в социалната мрежа карта от XIII век, на която добре се вижда на кого е принадлежала по-голямата част от днешна Русия по същото време.

Коментарът на Елбегдорж е съвсем кратък и гласи "След изказването на Путин намерих монголска историческа карта. Но не се безпокойте Ние сме мирна и свободна нация".

Но по същество коментарът казва, че по логиката на Путин, който се опитва да "си връща" някакви земи, ако всички в света бяха заразени с подобни имперски амбиции, то цялата съвременна територия на Руската федерация би трябвало да принадлежи на потомците на Чингис хан. Да не говорим пък за още един момент - че в XIII век дори не е била и сънувана Русия, тъй като от 1263 до 1547 г. е имало всичко на всичко едно Московско княжество, а названието Руска империя е въведено чак през 1721 г. от Петър I.

За часове туитът е събрал над 42 хиляди харесвания и над 800 коментари, сред които има доста възклицания като:

"Това е туитът на годината, а е само февруари" или "Ето защо хората трябва да учат история".

After Putin’s talk. I found Mongolian historic map. Don’t worry. We are a peaceful and free nation🌏 pic.twitter.com/w5c2Hr0cQK