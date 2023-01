Екстремистът Расмус Палудан пак подпали Корана, този път в Дания (ВИДЕО)

Палудан отиде пред джамията в квартал Дортеаве в Копенхаген, принадлежаща на Ислямското общество, в края на петъчната молитва. Лидерът на крайната десница изгори свещената книга на мюсюлманите на място, което полицията отцепи, съобщава Euronews.

Rasmus Paludan burned the Quran again



This time in front of the #Turkish Embassy in #Copenhagen. pic.twitter.com/0gnw4nwsE1