Ердоган защити Азербайджан, десетки хиляди арменци бягат от Нагорни Карабах (СНИМКИ)

Изявлението му идва седмица след като Нагорни Карабах - оспорваната територия между Азербайджан и Армения, в която живеят стотици хиляди етнически арменци, - подписа капитулация пред Баку.

"В резултат на операцията суверенитетът на Азербайджан в целия Карабах беше затвърден. Нещо повече, след 44-дневната защита на нацията се отвори нова възможност за установяване на траен мир и стабилност в региона. Всички знаят нашето мнение, че тази възможност трябва да бъде използвана. Очакваме Армения да покаже силна воля, вместо да забавя процеса", заяви Ердоган на връщане от азербайджанския град Нахичеван, където се срещна с Илхам Алиев и присъства на полагането на основите на нов газопровод между турския град Игдир и Нахичеван.

"Напредъкът в азербайджанско-арменския процес също ще даде голям тласък на регионалната нормализация. Ще продължим да работим с Азербайджан за установяване на стабилност, мир и просперитет в Южен Кавказ", подчерта Ердоган, цитиран от "Сабах", предава БГНЕС.

Ердоган поздрави колегата си за "историческия успех" на бързата военна операция, а Алиев заяви, че регионът се движел в правилната посока, отчасти благодарение на турската подкрепа.

"Нашата цел е да превърнем тези райони в коридори на мира. Не е възможно да се мисли за коридори там, където все още бушува война. Защото ако искаме да разглеждаме и Зангезурския, и Лачинския коридор като коридори на мира, трябва да решим този въпрос без конфликти", заяви Алиев.

За какъв мир точно говорят Алиев и Ердоган? Явно той не важи за етническите арменци, които се качиха на автомобилите си и масово започнаха да се изтеглят от територията.

Според данни на BBC – почти 30 000 етнически арменци, или една четвърт от населението на анклава, са напуснали Нагорни Карабах, откакто Азербайджан си върна пълния контрол над него.

Maxar company published satellite images of huge traffic jams formed as a result of mass exodus of Armenians from Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/ZaPZ2IZfyZ