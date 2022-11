ЕС с окончателно решение: До 2026 г. големите дружества трябва да имат повече жени в ръководствата

Приемането на т.нар. директива относно „Жените в управителните съвети“ идва 10 години след като предложението бе направено за първи път. Тя има за цел да въведе прозрачни процедури за набиране на персонал в дружествата, така че до края на юни 2026 г. най-малко 40% от длъжностите за директори без изпълнителни функции или 33% от всички директорски длъжности да бъдат заети от по-слабо представения пол, съобщават от ЕП.

By July 2026, all big publicly listed companies in the EU will have to take measures to increase women’s presence at their helm, under new EU rules adopted by Parliament this week. Find out more ↓