Ето какво остана от сградата в Краматорск след руския ракетен удар (СНИМКА)

Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом. І яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій. Станом на зараз відомо про двох загиблих і вісьмох поранених у Краматорську. На місці працюють усі необхідні служби, здійснюється тимчасове переселення людей, надається перша медична допомога, розбирають завали. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. А всіх винних обов’язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують. —— A residential building, a missile strike, civilians killed and trapped under the rubble. This is not a repetition of history, this is the daily reality of our country. A country bordering absolute evil. And a country that has to overcome it in order to reduce to zero the likelihood of such tragedies happening again. As of now, there is information about two dead and eight wounded in Kramatorsk. All the necessary services are working on site, temporarily relocating people, providing first aid and clearing the rubble. Sincere condolences to the families and friends of the victims. We will definitely find and punish all the perpetrators. They do not deserve mercy.