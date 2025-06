Русия засилва военното си присъствие по границата: Финландската национална телевизия (КАРТА)

Русия засилва военното си присъствие по границата с Финландия. Това съобщи финландската национална радиотелевизионна компания, като се позова на скорошни сателитни снимки. Според финландската национална медия сателитните изображения показват строежа на гарнизонни помещения за артилерийска бригада в град Кандалакша в Мурманска област. Това е първият недвусмислен знак за постоянно увеличение на броя на войските близо до границата, предупреди радиотелевизионната компания.

Властите в Мурманска област казват, че се строи нов военен град и че стари жилищни блокове се реновират в населеното място, което се намира на около 150 км от границата с Финландия, отбелязва ДПА.

Финландската радиотелевизионна компания изтъква, че сателитните снимки показват, че има промени и в други руски военни обекти, намиращи се близо до руско-финландската граница.

Не само финландската, но и шведската национална телевизия също наскоро съобщи, че на сателитни снимки се вижда как Русия засилва военното си присъствие до границата с Финландия.

