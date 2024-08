Еван Гершкович със смело предложение към Путин минути преди да бъде освободен (ВИДЕО)

Репортерът на The Wall Street Journal Еван Гершкович, който лежеше в руски затвор повече от 16 месеца, е отправил смело предложение към диктатора Владимир Путин преди освобождаването си в рамките на размяната на затворници между Москва и Запада.

Американецът е оставил съобщение на издирвания от съда в Хага диктатор с молба за интервю.

Преди да напуснат Русия, всички бивши затворници са подписали официален формуляр. В него имало празно поле за коментари. Гершкович попитал дали Путин ще се съгласи да разговаря с него, след като бъде освободен.

Документът, който Гершкович и останалите са попълвали, е задължителната официална молба за президентско помилване, съобщи The Wall Street Journal.

"На последния ред (Еван Гершкович) представи собствено предложение: След като бъде освободен, би ли желал Путин да седне на масата за интервю?", обобщава изданието.

32-годишният Гершкович беше арестуван на 29 март 2023 г., докато правеше репортаж в град Екатеринбург, разположен в Уралските планини. Кореспондентът беше обвинен в шпионаж - руските власти твърдяха, че е събирал разузнавателна информация за руското отбранително предприятие "Уралвагонзавод" в Свердловска област. Гершкович не се призна за виновен.

Администрацията на американския президент Джо Байдън го обяви за "неправомерно задържан", а WSJ и американското правителство категорично отхвърлиха обвиненията, наричайки ги абсурдни по своята същност.

На 19 юли Гершкович беше осъден на 16 години в строго охранявана наказателна колония.

В четвъртък Байдън заяви, че Русия е освободила 16 затворници в замяна на осем руснаци (плюс две деца), задържани на Запад. Сред освободените от Москва са четирима американци, сред които Гершкович и бившият морски пехотинец Пол Уилън, петима германци и седем руски граждани, които са били политически затворници в собствената си страна.

Трима от затворниците - Гершкович, Уилън и Алсу Курмашева - пристигнаха в САЩ и бяха посрещнати от Байдън и Камала Харис. Останалите 13 отпътуваха за Германия, включително Владимир Кара-Мурза и Иля Яшин.

А ето как редакцията на WSJ реагира на новината, че колегата им е освободен от руски затвор:

