Европейската комисия глоби Apple

"В продължение на десетилетие Apple злоупотребява с доминиращата си позиция, като ограничава разработчиците да информират потребителите за алтернативни, по-евтини музикални услуги, достъпни извън екосистемата на Apple", посочва ЕК.

Комисията обръща внимание, че това е незаконно според антитръстовите правила на ЕС. ОЩЕ: Apple плати 13,6 млн. долара глоба на Русия

We've fined Apple over €1.8 billion over abusive App Store rules for music streaming providers



For a decade, Apple abused its dominant position by restricting developers from informing consumers about alternative, cheaper music services available outside of the Apple ecosystem.… pic.twitter.com/0Kp6qugArE