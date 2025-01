Фалшиви призовки за украинци в Полша. Зеленски: Дайте ПВО и връщам всички украинци обратно (ВИДЕО)

Фалшиви призовки се разпространяват в Полша, като тяхна цел са украинците, избягали в съседната на Украйна на запад държава. В призовките има заплаха, че ако получилият такъв "документ" не изпълни каквото се изисква от него, ще бъде обект на съдебно преследване и ще бъде депортиран обратно в Украйна.

От страна на полските имиграционни власти вече има официално съобщение, че призовките са фалшиви и че полските власти не стоят зад тях: Украйна ще връща украинците от чужбина, прави ново министерство за целта

❗️ Ukrainians in Poland are receiving fake summonses, warns Poland's Migration Office. The letters threaten prosecution and deportation to Ukraine if recipients fail to comply. Polish migration officials assure they have no connection to these notices. pic.twitter.com/uFgPGoxaUh

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски даде първото си интервю за 2025 година - пред всички желаещи медии в Украйна. Интересен акцент в него - Зеленски констатира, че на Запад са почнали да планират и действат за връщане обратно в Украйна на украинци, които не работят и не плащат данъци на новото място, на което са избрали да живеят. Имало неофициален политически натиск от централноевропейски и западноевропейски държави неработещи украинци, които са избягали от войната там и получават социални помощи, да бъдат върнати обратно в Украйна - за работещите нямало проблем.

Още: Atlantic Council: Пет неща, които светът научи за Украйна от началото на пълномащабната война

"Дай малко повече ПВО и аз ще им кажа на всички да се върнат. Ще върна всички, а не само тези, които не работят и не (ви) плащат данъци", каза Зеленски. И добави, че е нелогично да помагаш на работещи, след като те вече работят и без това - от социална помощ се нуждаят тези без препитание. Украинският държавен глава обаче подчерта, че това е отношение на някои западни политически лидери, а не на обикновените хора на Запад, които помагат на изпадналите в беда украинци: Зеленски: Тръмп може да спре Путин, той е силен и непредсказуем

"European countries ask to send home Ukrainians who don't work or pay taxes, while those used as 'cheap labor' should stay in the EU. I tell our partners – provide more air defense, and I'll call everyone to return," Zelensky said. Zelensky also revealed plans to meet Trump. pic.twitter.com/GAs9MtI1Am