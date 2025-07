Фатална катастрофа: Самолет се разби на магистрала в Италия (ВИДЕО)

Самолет се е разбил на натоварена магистрала в Италия днес, 23 юли, докато по нея минават автомобили. На видеокадри от инцидента, случил се в провинция Бреша в северната част на страната, се вижда как няколко коли преминават през огнената стена. Вдигнал се е висок стълб дим. Има две жертви - мъж и жена, единствените, които са били на борда на самолета.

Катастрофата е станала на магистрала "Корда Моле", между Флеро и Адзано Мела, близо до село Фенили Беласи. Малко след обяд ултралек самолет, излитащ от Граняно Требиензе, внезапно се разбива на асфалта на околовръстния път, като при удара се запалва.

✈️🔥 A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire



According to Brescia Today, the cause of the crash remains unknown.



On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D