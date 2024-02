Фермери с пълна блокада на полско-украинската граница (ВИДЕО)

„Ще има пълна блокада на цялото движение по граничните пунктове", заяви Адриан Вавжиняк, говорител на фермерския съюз "Солидарност".

Вавжиняк заяви, че докато военната помощ ще бъде разрешена, целият пътнически трафик ще бъде блокиран, а не само камионите. Той заяви, че ще има блокади на пристанища и магистрали.

Протестите бележат ескалация на размириците, тъй като предишните демонстрации на шофьорите на камиони и фермерите не блокираха напълно всички гранични пунктове.

Киев твърди, че износът му на селскостопански продукти през Източна Европа не е навредил на пазарите на ЕС.

After threats to block the complete Ukrainian-Polish border, Polish protesters have now blocked the railway near the Medyka-Shehyni border crossing point and are scattering grain from a freight car.



Why is this being allowed? pic.twitter.com/D78S1rKEmt