Фицо си седи в джаза: 160 души се готвели да го свалят, Украйна се намесила (ВИДЕО)

Словашките служби, "които работят професионално", разкриха, че е имало конкретен план за организация на протести в Словакия. Протестиращите е трябвало да окупират словашки държавни институции. Около 160 души са получили и са били запознати с този план. Това обяви словашкият премиер Роберт Фицо в телевизионно интервю. Фицо е едно от явните оръжия на руския диктатор Владимир Путин за влияние в Европа.

Още: Фицо се уплаши от "преврат" като Майдана в Украйна, спешно затяга мерките

Словашкият премиер твърди, че планът предвиждал да се започне с протестно шествие, после да има окупация на правителствени сгради и да се блокира работата на словашкото правителство, после да се привлече международна подкрепа за случващото. Фицо определя сценария като "ясен план".

По думите му, в Словакия имало хора, които поддържали връзка с организирани протести в Украйна. "В Словакия има законно правителство, то има гледна точка за войната в Украйна и на някои това не им харесва", продължи Фицо, който смята, че затова има опит да бъде сменен и че бил казал, че няма да допусне унищожение на Словакия. Фицо не обясни как неговото падане от власт ще унищожи Словакия, но не пропусна да нападне медиите, които "защитавали украински протестиращи с димки и факли".

Slovak PM Robert Fico claims Ukraine "ordered" the Slovak government to be overthrown, alleging 160 people received instructions to organize protests & seize govt buildings. pic.twitter.com/jVTxa7GxLh