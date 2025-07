Финансира войната в Украйна: Колко военни крие Русия в Африка

Русия е събрала контингент от 5 хил. военни, разпределени в различни страни на Африка, съобщи Defence Express. Всички военни, вкл. и останалите от ЧВК "Вагнер" след смъртта на Евгений Пригожин, се подчиняват на руското военно министерство, чрез специално създаден "Африкански корпус". Най-много военни Русия държи в Либия и Мали. Други държави с руски военни са Того, Буркина Фасо, Нигер, Нигерия, Сенегал и Бенин.

Анализаторите от Clash Report не изключват възможността руски военни да се появят в екваториална Гвинея, Русия строи и военна база в Судан. "Завършването на процеса означава принципна промяна на характера на присъствието на Кремъл в Африка", пише още Defence Express.

Освен това Русия възстановява военната си база в Либия, където по-рано е държала военни самолети. Освен жива сила Русия има и тежка техника на континента.

Map of African countries that have signed military agreements with Russia pic.twitter.com/CKlAC9zePv