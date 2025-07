Опровержение от Белия дом: Думите на Тръмп за удар по Москва са "извадени от контекста"

Отправял ли е президентът на САЩ Доналд Тръмп към украинския си колега Володимир Зеленски въпрос, свързани с удари по Москва? Според Financial Times (FT) подобен разговор се е състоял на 4 юли 2025 г. и по време на него Тръмп е обсъждал със Зеленски удари по Москва и Санкт Петербург. Информацията бе тиражирана и от изданието The Washington Post.

Доналд Тръмп: Володимир, можете ли да ударите Москва? А по Санкт Петербург?

Володимир Зееленски: Разбира се. Можем, ако ни дадете оръжие.

Доналд Тръмп: Подкрепям тази идея. Това е, което е нужно, за да ги заболи и да седнат на масата на преговорите.

От Белия дом нарекоха думите на Тръмп за възможно удари по руската столица и Санкт Петербург "извадени от контекста", съобщи Newsweek.

"Financial Times" е известен с това, че вади думи от контекста, за да получи кликове, защото този вестник умира", заяви говорителят на Белия дом Карълайн Левит. Тя подчерта, че Тръмп "просто е задавал въпрос, а не е поощрявал по-нататъшни убийства". По думите й президентът на САЩ непрестанно работи, за да прекрати войната.

