Финландия реши - ще строи ограда по границата с Русия

Конструкцията ще покрие 260 км от общата дължина на границата между двете държави, която е цели 1300 км. Планирано е тя да бъде изградена в рамките на следващите 5 години. Има и по-оптимистични прогнози - че ще е готова за 3-4 години.

The Finnish government approved the construction of a fence on the border with the Russian Federation



The construction of the fence will begin on the busiest sections of the southwestern border. Later, it is planned to extend the fence along the northern border stations. pic.twitter.com/AGzOQjkiYR